Bürger bringen sich bei „Stadtteilentwicklung“ ein

Nicht einfach nur Forderungen an die Gemeinde seien es, sondern man bekenne sich zum Stadtteil Rennerplatz im Zentrum: Mit diesen Worten übergab Lucia Kirchner-Krämer, Geschäftsfrau in diesem Grätzl rund um den Rennerplatz, nun eine Absichtserklärung („Letter of Intention“) an Bürgermeisterin Andrea Völkl. Dieser auch „Quartiersentwicklung“ genannte Vorgang hat das Ziel, die Bewohner und Geschäftsleute des Stockerauer Stadtteils in Bezug auf die Gestaltung mit den städtischen Planern kurzzuschließen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.