Gas in Ferienhaus: Vater fand bewusstlosen Sohn

Schock für den Vater eines Deutschen (30) in einem Ferienhaus in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Freitag! Der Mann fand seinen Sohn bewusstlos in dem Gebäude auf. Grund dafür war eine Vergiftung mit Kohlendioxid.
Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 22.45 Uhr. In einem Ferienhaus in Westendorf wurde der 30-Jährige von seinem Vater bewusstlos aufgefunden. Er brachte seinen Sohn sofort ins Freie und setzte die Rettungskette in Gang.
Die Freiwillige Feuerwehr führte umgehend Messungen durch. Dabei wurden geringe Mengen an Kohlendioxid gemessen.
Ein Sprecher der Polizei
Erhöhte CO-Werte festgestellt
„Die Freiwillige Feuerwehr führte umgehend Messungen durch. Dabei wurden geringe Mengen an Kohlendioxid gemessen.“ Der 30-Jährige wurde zur Behandlung ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden erhöhte CO-Werte im Blut festgestellt. „Der Mann konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.“
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