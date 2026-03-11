Die richtigen Hausmittel für den Frühjahrsputz

Wenn die Sonne im Frühling zum ersten Mal durch die Fenster scheint, sorgt sie nicht bei allen für Freude. Denn dann kommt auch der Schmutz auf den Scheiben, die meist zuletzt im Herbst geputzt wurden, wortwörtlich ans Licht. Die Ärmel werden also hochgekrempelt, das Putzzeug aus dem Schrank geholt, und los geht’s. Zuvor noch ein schneller Stopp in der Drogerie, um die richtigen Putzmittel zu kaufen. Aber muss das sein? Braucht es wirklich harte Chemie, um Staub und Dreck loszuwerden?