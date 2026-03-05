Mopedlenkerin verletzte sich auf Heli-Landeplatz

Die 15-Jährige fuhr in einen Graben und verletzte sich dadurch schwer. Andere Jugendliche wählten den Notruf. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Eine 15-jährige Mopedlenkerin ist Mittwochabend auf einem Hubschrauberlandeplatz im Tiroler Terfens (Bezirk Schwaz) in einen Graben gefahren und dabei schwer verletzt worden. Andere Jugendliche wählten den Notruf.
Die Jugendliche war ohne bestimmten Grund auf dem Heli-Landesplatz.
Die Polizei
Mädchen wurde ins Krankenhaus eingeliefert
Das Mädchen wurde von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz und dann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Das Moped wurde beschädigt. Die Jugendlichen waren ohne bestimmten Grund auf dem Heli-Landeplatz unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
