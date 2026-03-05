Mopedlenkerin verletzte sich auf Heli-Landeplatz

Mädchen wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Das Mädchen wurde von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz und dann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Das Moped wurde beschädigt. Die Jugendlichen waren ohne bestimmten Grund auf dem Heli-Landeplatz unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.