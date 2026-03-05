Biker kracht in abbiegenden Pkw – schwer verletzt!

Gesichts- und Beinverletzungen erlitten

„Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und kam etwa acht Meter weiter auf der Straße zu liegen“, heißt es seitens der Polizei. Der Biker erlitt Gesichts- und Beinverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann ins Spital nach Kufstein gebracht.