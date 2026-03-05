Biker kracht in abbiegenden Pkw – schwer verletzt!

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Breitenbach in Tirol: Ein 17-jähriger Motorradfahrer krachte einem abbiegenden Pkw ins Heck und wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 16.15 Uhr war ein Einheimischer (17) mit seinem Pkw auf der Unterinntalstraße in östlicher Richtung unterwegs, als er in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender Motorradlenker, ebenfalls 17 Jahre alt, setzte zum Überholen an und prallte gegen das Heck des Autos.
Gesichts- und Beinverletzungen erlitten
„Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und kam etwa acht Meter weiter auf der Straße zu liegen“, heißt es seitens der Polizei. Der Biker erlitt Gesichts- und Beinverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann ins Spital nach Kufstein gebracht.
