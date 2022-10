Wer Tier-Exoten halten will, muss Kurs besuchen

Schlangen, die aus Wohnungstoiletten kriechen, ein Waschbär mit Brustgeschirr, der in Wien von einem Balkon fällt, Papageien, die in Mini-Käfigen einsam ihr Dasein fristen oder 30 Zentimeter große Wasserschildkröten, die ausgesetzt an einer Autobahnraststation geborgen werden - exotische Wildtiere in Privathaltung führen ein Schattendasein in österreichischen Haushalten. Oftmals wird die Überforderung mancher Halter erst bemerkt, wenn es zu spät ist.