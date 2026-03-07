Heidi Klum im Kino & Glamour pur bei Actor Awards

Model-Ikone Heidi Klum sorgt mit einer neuen Rolle im Kino für Aufsehen und wagt den nächsten Schritt Richtung Hollywood. Und auch abseits der Leinwand wurde es glamourös: Bei den Actor Awards glänzten die Stars mit großen Auftritten und noch größeren Roben. Das und mehr, diese Woche bei Watchlist!