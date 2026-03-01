Gute, schlechte Klinik Innsbruck

Noch etwas sei an dieser Stelle angemerkt: Zu den Themen Roboter und Künstliche Intelligenz, die immer wieder als „Zukunftshoffnung“ und Ersatz mitunter auch im Gesundheitswesen und im OP-Raum genannt werden – ob ein Roboter gemerkt hätte, dass er sich am Knie vertan hat, am falschen operiert? In diesem Fall waren Menschen mit Hirn am (Hand)Werk. Dass auch Fehler passieren, ist eigentlich nur allzu menschlich, wenngleich jedes Opfer natürlich eines zu viel ist.