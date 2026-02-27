Vorteilswelt
Tausende Euro futsch

Schlüpfrige Sexchats kommen Mann teuer zu stehen

Tirol
27.02.2026 11:16
Ein 26-Jähriger tappte in die Betrugsfalle (Symbolbild).
Ein 26-Jähriger tappte in die Betrugsfalle (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Versuchung war offenbar zu groß: Im Glauben, mit Escortdamen gechattet zu haben, saß das Geld bei einem jungen Tiroler offenbar locker. Zweimal ging der 26-Jährige auf Geldforderungen ein – alles in allem überwies er letztlich Tausende Euro!

Bereits am Montag war der 26-jährige Innsbrucker mit einer ersten Zahlungsaufforderung konfrontiert worden. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte via eines Messenger-Dienstes unter Verwendung einer ausländischen Telefonnummer den Einheimischen und forderte die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. 

Zitat Icon

Der 26-Jährige hatte zuvor auf mehreren Internetseiten mit angeblichen Escortdamen gechattet.

Die Polizei

„Der 26-Jährige hatte zuvor auf mehreren Internetseiten mit angeblichen Escortdamen gechattet, wobei es aber zu keinem Treffen kam“, heißt es vonseiten der Polizei. Am Donnerstag wurde das Opfer dann noch einmal kontaktiert. Ein Unbekannter, der sich als Leiter einer Escortfirma ausgab, forderte eine weitere Geldüberweisung.

Tausende Euro sind jetzt futsch
Der Innsbrucker tappte wieder in die Falle und überwies erneut Geld. Alles in allem einen höheren vierstelligen Eurobetrag, so die Ermittler. Das Geld ist futsch – Ermittlungen der Exekutive sind im Gange.

Tirol
27.02.2026 11:16
Tirol

