Schlüpfrige Sexchats kommen Mann teuer zu stehen

„Der 26-Jährige hatte zuvor auf mehreren Internetseiten mit angeblichen Escortdamen gechattet, wobei es aber zu keinem Treffen kam“, heißt es vonseiten der Polizei. Am Donnerstag wurde das Opfer dann noch einmal kontaktiert. Ein Unbekannter, der sich als Leiter einer Escortfirma ausgab, forderte eine weitere Geldüberweisung.