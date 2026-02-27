„Scream 7“ bringt den Kult-Horror zurück ins Kino

30 Jahre nach dem ersten Terror ist der Killer in Ghostface-Maske zurück: In „Scream 7“ ist auch Hauptfigur Neve Campbell alias Sidney Prescott wieder mit dabei. Alles verläuft ruhig - bis der Killer erneut zuschlägt und ihre Tochter ins Visier nimmt. Wir blicken hinter die Kulissen des Horror-Klassikers.