mit Neve Campbell

„Scream 7“ bringt den Kult-Horror zurück ins Kino

Adabei-TV Clips
27.02.2026 11:22
0 Kommentare

30 Jahre nach dem ersten Terror ist der Killer in Ghostface-Maske zurück: In „Scream 7“ ist auch Hauptfigur Neve Campbell alias Sidney Prescott wieder mit dabei. Alles verläuft ruhig - bis der Killer erneut zuschlägt und ihre Tochter ins Visier nimmt. Wir blicken hinter die Kulissen des Horror-Klassikers.

