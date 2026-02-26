Frühlingsauszeit im 4-Sterne Hotel DAS Hintersee

Wenn der Winter langsam leiser wird und die ersten Sonnenstrahlen die Bergwelt des Salzkammerguts in warmes Licht tauchen, ist die perfekte Zeit für eine bewusste Auszeit gekommen. Eingebettet in die Natur verbindet das 4-Sterne-Hotel DAS Hintersee alpinen Charme mit modernem Komfort – und schafft einen Rückzugsort für alle, die Erholung, Genuss und Aktivität harmonisch vereinen möchten.
Gemütliche Zimmer, feine regionale Küche im hauseigenen Restaurant und wohltuende Stunden im Spa-Bereich mit Sauna und Ruheräumen machen das Haus zu einem Ort, an dem Abschalten ganz leicht fällt. Familiäre Atmosphäre inklusive.
Pünktlich zum Saisonwechsel lockt DAS Hintersee mit attraktiven Angeboten für ausgewählte Zeiträume:
-25 % auf Übernachtung mit Frühstück (ab 2 Nächte)
Gültig von 23. Februar bis 1. März 2026 sowie 10. bis 28. März 2026
*gilt nicht auf Pauschalangebote
Angebot buchbar in den stilvollen:
Chalet-Genuss mit Panoramasauna
Wer noch mehr Privatsphäre sucht, gönnt sich eine Auszeit im 100 m² großen privaten Chalet. Zwei Doppelzimmer, voll ausgestattete Küche, gemütlicher Wohnbereich sowie eine private Panoramasauna und Hot Tube auf der Terrasse sorgen für exklusiven Komfort.
Drei Nächte bleiben, nur zwei bezahlen – inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Gültig im selben Zeitraum: 23. Februar bis 1. März sowie 10. bis 28. März 2026.
Aktiv in den Saisonwechsel
Gerade jetzt zeigt sich die Region besonders vielseitig: Noch eine Runde auf den Langlaufskiern drehen, eine Skitour unternehmen oder verschneite Pfade bei einer Schneeschuhwanderung entdecken, all das ist momentan noch möglich. Oder Sie starten bereits in die Wandersaison und genießen die ersten milden Frühlingstage in der klaren Bergluft und besuchen den fünf Kilometer weit entfernten See „Hintersee“.
Zwei besondere Erlebnis-Wochenenden
Im März warten zudem noch zwei außergewöhnliche Highlights:
Der Wechsel zwischen Winter und Frühling macht diese Zeit besonders reizvoll – sportlich am Vormittag, entspannt im Spa am Nachmittag. DAS Hintersee bietet dafür den passenden Rahmen: stilvoll, naturnah und herzlich.
Jetzt ist die perfekte Zeit für eine bewusste Auszeit im Salzkammergut. Gleich HIER buchen.