Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Frühlingsauszeit im 4-Sterne Hotel DAS Hintersee

Specials
26.02.2026 11:20
Werbung
(Bild: Das Hintersee)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn der Winter langsam leiser wird und die ersten Sonnenstrahlen die Bergwelt des Salzkammerguts in warmes Licht tauchen, ist die perfekte Zeit für eine bewusste Auszeit gekommen. Eingebettet in die Natur verbindet das 4-Sterne-Hotel DAS Hintersee alpinen Charme mit modernem Komfort – und schafft einen Rückzugsort für alle, die Erholung, Genuss und Aktivität harmonisch vereinen möchten.

Gemütliche Zimmer, feine regionale Küche im hauseigenen Restaurant und wohltuende Stunden im Spa-Bereich mit Sauna und Ruheräumen machen das Haus zu einem Ort, an dem Abschalten ganz leicht fällt. Familiäre Atmosphäre inklusive. 

Jetzt Frühlingsvorteile sichern*

Pünktlich zum Saisonwechsel lockt DAS Hintersee mit attraktiven Angeboten für ausgewählte Zeiträume:

-25 % auf Übernachtung mit Frühstück (ab 2 Nächte)

Gültig von 23. Februar bis 1. März 2026 sowie 10. bis 28. März 2026

*gilt nicht auf Pauschalangebote

(Bild: Das Hintersee)
(Bild: Das Hintersee)

Angebot buchbar in den stilvollen:

  • Feichtenstein Zimmern: Neu renoviert, mit viel Altholz, natürlichen Materialien und warmem alpinem Wohngefühl.
  • Zuahaus Zimmern: Mit privater Infrarotkabine im Zimmer und herrlichem Blick auf die umliegende Bergwelt – Ihre persönliche Wohlfühloase.
+1
Fotos

Chalet-Genuss mit Panoramasauna
Wer noch mehr Privatsphäre sucht, gönnt sich eine Auszeit im 100 m² großen privaten Chalet. Zwei Doppelzimmer, voll ausgestattete Küche, gemütlicher Wohnbereich sowie eine private Panoramasauna und Hot Tube auf der Terrasse sorgen für exklusiven Komfort.

Frühlingsspecial 2 = 3 Nächte

Drei Nächte bleiben, nur zwei bezahlen – inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Gültig im selben Zeitraum: 23. Februar bis 1. März sowie 10. bis 28. März 2026.

+4
Fotos

Aktiv in den Saisonwechsel
Gerade jetzt zeigt sich die Region besonders vielseitig: Noch eine Runde auf den Langlaufskiern drehen, eine Skitour unternehmen oder verschneite Pfade bei einer Schneeschuhwanderung entdecken, all das ist momentan noch möglich. Oder Sie starten bereits in die Wandersaison und genießen die ersten milden Frühlingstage in der klaren Bergluft und besuchen den fünf Kilometer weit entfernten See „Hintersee“.

+3
Fotos

Zwei besondere Erlebnis-Wochenenden
Im März warten zudem noch zwei außergewöhnliche Highlights:

  • Husky Trekking | 20. – 22. März 2026
    Ein intensives Naturerlebnis gemeinsam mit beeindruckenden Huskys – Bewegung, Teamgeist und Bergidylle inklusive.
  • Eisschwimm-Workshop mit Josef Köberl | 27. – 29. März 2026
    Atemtechnik, mentale Stärke und die Kraft des kalten Wassers unter professioneller Anleitung erleben.

Der Wechsel zwischen Winter und Frühling macht diese Zeit besonders reizvoll – sportlich am Vormittag, entspannt im Spa am Nachmittag. DAS Hintersee bietet dafür den passenden Rahmen: stilvoll, naturnah und herzlich.

+3
Fotos

Jetzt ist die perfekte Zeit für eine bewusste Auszeit im Salzkammergut. Gleich HIER buchen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
26.02.2026 11:20
Loading

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.282 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
143.644 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.293 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2572 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
835 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Specials
Tag zwei
Wöginger-Prozess: Mini-Protest und viele Fragen
Strafe jetzt erhöht
Kinderschänder (46) kam mit Baby zum Prozess
Krone Plus Logo
Affäre Peršmanhof
Erste Gerichtsentscheidung nach Polizeieinsatz
Freund verletzt
Machete lag am Beifahrersitz: „Ich hack’ euch um!“
Nach Raubüberfall
Vier Jahre Haftstrafe für Jungkriminellen (18)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf