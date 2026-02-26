Frühlingsauszeit im 4-Sterne Hotel DAS Hintersee

Wenn der Winter langsam leiser wird und die ersten Sonnenstrahlen die Bergwelt des Salzkammerguts in warmes Licht tauchen, ist die perfekte Zeit für eine bewusste Auszeit gekommen. Eingebettet in die Natur verbindet das 4-Sterne-Hotel DAS Hintersee alpinen Charme mit modernem Komfort – und schafft einen Rückzugsort für alle, die Erholung, Genuss und Aktivität harmonisch vereinen möchten.