Rösselmühle: Stadt legt Rahmenplan für Projekt vor

Bis Ende 2024 hätte ein Rahmenplan für die Entwicklung des Areals eigentlich stehen sollen. Nun ist es endlich so weit: Am Montag hat die Stadt das Entwicklungskonzept vorgestellt, auf dessen Basis nun konkrete Bauprojekte entstehen können. Der Rahmenplan legt fest, dass maximal drei Fünftel dem Wohnen gewidmet werden. 5000 Quadratmeter Grünfläche soll dazukommen, der Mühlgang soll „erlebbar“ gemacht werden.