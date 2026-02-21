Förderpreis für Tiroler Projekte gegen Gewalt

Franz Mair, Vorstand der Tiroler Versicherung, betonte dabei, dass die Vielzahl der Einreichungen zeige, wie groß der Handlungsbedarf sei und wie dringend finanzielle Mittel benötigt würden, um Gewalt gegen Frauen und Kinder wirksam vorzubeugen. „Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich oft erst auf die schockierenden Einzelfälle“, so Mair. „Doch das Problem entsteht viel früher: in Strukturen, Haltungen und einer Sprache, in der Gewalt und Diskriminierung in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer bagatellisiert werden.“