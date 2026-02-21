Vorteilswelt
Initiativen geehrt

Förderpreis für Tiroler Projekte gegen Gewalt

Tirol
21.02.2026 17:00
Eines der 31 Projekte: „Sichere Räume“ vom Verein Frauen im Brennpunkt. Sozial-LR Eva Pawlata (li.), Isolde Stieg (2. v. li.) und Franz Mair gratulierten den beiden Verantwortlichen.(Bild: Tiroler Versicherung)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Die Tiroler Versicherung übergab am Mittwoch Förderpreise an 31 Tiroler Projekte, die sich dem Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kinder verschrieben haben. Damit soll ihr Wirken weiterhin sichergestellt werden.

0 Kommentare

Die Initiative FrauTIROLER ging damit zum zweiten Mal über die Bühne. Die Tiroler Versicherung unterstützt damit heimische Projekte, die Frauen und Kinder schützen, stärken oder ihnen neue Perspektiven eröffnen sollen, mit insgesamt 100.000 Euro. Über eine Online-Plattform konnten Bewohnerinnen und Bewohner der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino Projekte einreichen und im Anschluss auch für diese abstimmen.

Zahlreiche Einreichungen
44 Projekte wurden insgesamt eingereicht. Eine Fachjury aus Expertinnen und Experten aus dem Sozialbereich wählte daraus 32 aus, die sich einem öffentlichen Online-Voting stellen durften. 31 Initiativen wurden schließlich ausgewählt, eine Förderung zu erhalten. Die Förderpreise wurden ihnen am Mittwoch nun feierlich überreicht.

Zitat Icon

Das Problem entsteht in Strukturen, Haltungen und einer Sprache, in der Gewalt und Diskriminierung in vielen Teilen noch immer bagatellisiert werden.

Franz Mair, Vorstand Tiroler Versicherung

Franz Mair, Vorstand der Tiroler Versicherung, betonte dabei, dass die Vielzahl der Einreichungen zeige, wie groß der Handlungsbedarf sei und wie dringend finanzielle Mittel benötigt würden, um Gewalt gegen Frauen und Kinder wirksam vorzubeugen. „Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich oft erst auf die schockierenden Einzelfälle“, so Mair. „Doch das Problem entsteht viel früher: in Strukturen, Haltungen und einer Sprache, in der Gewalt und Diskriminierung in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer bagatellisiert werden.“

Herangehensweise bei jedem Projekt anders
Ausgezeichnet wurden unter anderem Projekte zur Unterstützung für Eltern mit schwer erkrankten Kindern und zur Begleitung von Kindern in familiären Krisensituationen, Kunst- und Bildungsprojekte, Workshops für Mädchen oder Integrationsinitiativen. „Im Mittelpunkt stehen stets Frauen und Kinder – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion oder sozialem Hintergrund“, heißt es seitens der Tiroler Versicherung.

Für ihr – oft ehrenamtliches – Engagement zeichnete das Unternehmen sowohl Vereine und Institutionen als auch Einzelpersonen aus. Vorstandsdirektorin Isolde Stieg brachte beim Festakt ihre Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck: „Sie schenken Frauen und Kindern in schwierigen Lebensphasen Schutz, Halt und neue Hoffnung.“ 

Tirol
21.02.2026 17:00
Tirol

