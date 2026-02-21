Vorteilswelt
Tirols größte Anlage

Powerbank für 140 E-Autos: Was XXL-Batterie kann

Tirol
21.02.2026 12:00
Nach einem erfolgreichen Probebetrieb wurde am Donnerstag der offizielle Startschuss im Beisein ...
Nach einem erfolgreichen Probebetrieb wurde am Donnerstag der offizielle Startschuss im Beisein von Innsbrucks BM Johannes Anzengruber (2.v.l.) gegeben.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

An prominenter Stelle – direkt unter der Europabrücke in Tirol – steht seit Kurzem eine Anlage, die als Hoffnungsträger der Energiewende gilt. Es ist laut Betreiber der erste Großbatterienspeicher seiner Art in Westösterreich. Die „Krone“ hat sich angesehen, was er kann.  

Wasserkraftwerke, Fotovoltaikanlagen, Windräder – sie liefern Strom, aber nicht immer, wenn er gerade gebraucht wird. Großbatteriespeicher können das ausgleichen, indem sie die Energie zwischenlagern. Diese riesigen Speicheranlagen gelten als Hoffnungsträger der Energiewende.

Direkt unter der Europabrücke steht die neue Anlage auf dem Areal des Kraftwerks Obere Sill. ...
Direkt unter der Europabrücke steht die neue Anlage auf dem Areal des Kraftwerks Obere Sill. Dieses war bei der Eröffnung 1903 das größte Kraftwerk der Monarchie.(Bild: Johanna Birbaumer)

In Tirol haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) nun einen gigantischen Großbatteriespeicher in Betrieb genommen. Er ist laut IKB der erste dieser Art in Tirol und Westösterreich. Er steht am Areal des Kraftwerks Obere Sill. Ein geschichtsträchtiger Boden: war doch das Kraftwerk bei seiner Eröffnung 1903 das größte der Monarchie.

Logistik und Brandschutz als Herausforderung
Nun wird dort eine neue Energie-Epoche eingeläutet. Der XXL-Speicher besteht aus zwei Containern zu je 35 Tonnen. Produziert wurde der riesige Akku  in China und über Hamburg in die Tiroler Berge transportiert. Eine logistische Herausforderung, ebenso wie der Brandschutz mit eigener Löschanlage und Rund-um-die-Uhr-Überwachung.

In diesem Container steckt viel Energie.
In diesem Container steckt viel Energie.(Bild: Johanna Birbaumer)

Im neuen IKB-Großbatterienspeicher können rund 3440 Kilowattstunden Strom zwischengelagert werden. „Das hilft uns, Spannungsschwankungen aktiv auszugleichen und die Stromversorgung stabil zu halten“, beschreiben Thomas Pühringer und Christian Nagele vom IKB-Vorstand den wesentlichen Nutzen. Am Tag speichern, wenn viel Sonnenenergie anfällt, in der Nacht abgeben – das wird im Wesentlichen der Ablauf. Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber betont auch die Bedeutung der Speicheranlage im Fall eines Blackouts.

Landesrat Sebastian Schuschnig, Dolinar, Bernard und Ljuba von Ngen, Bürgermeister Reinhard ...
22 MW Leistung
Österreichs größter Stromspeicher steht in Gailitz
17.10.2025

Umgerechnet bis zu 140 E-Autos können laut IKB mit einer Ladung aus dem Großspeicher aufgetankt werden. Nur etwa sieben Prozent der Energie geht laut Pühringer während des Speicherns verloren. Zwei bis drei weitere Anlagen dieser Art haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe in den kommenden Jahren geplant. Wie Vorstandsvorsitzender Pühringer ausführt, hänge die Umsetzung jedoch vom Netzanschluss ab.

Tirol
21.02.2026 12:00
