Vampir-Spaß aus Wien: „Sie manipuliert alle“

Ottinger hat Huppert schon vor 20 Jahren auf die Hauptfigur festgenagelt: „Sie kann einfach alles machen. In ihrer Rolle übt sie über alle rund um sie Macht aus und manipuliert sie.“ Die Französin sprach vor der Presse gut gelaunt über ihre blutrünstige Figur: „Es hat solchen Spaß gemacht, eine Vampirin zu spielen! Wir haben uns zwischen Horror, Spaß, Angst, Vergnügen bewegt, die Genregrenzen aufgelöst. Es war die Art von Projekt, wo du nicht einfach eine Rolle übernimmst, sondern in ein ganzes Universum eintauchst.“ Sie habe es auch sehr genossen, in Wien zu drehen: „Ich war natürlich schon oft in Wien, aber dieses Mal habe ich wieder so viele neue Schichten als Souvenirs erschlossen. Alleine welche magischen Orte ich bei dem Dreh entdecken durfte, war einfach überwältigend.“