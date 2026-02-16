Starke Pollensaison im Anflug auf die Steiermark

Das sonnige Wochenende war der Vorbote: Der steirische Frühling steht in den Startlöchern – und mit ihm auch die Pollensaison. „Erste Belastungen gab es bereits in den Städten durch die Purpurerle. Diese Woche erwarten wir für Hasel und Erle wetterbedingt geringe bis mäßige Belastungen. Die Woche darauf geht es dann wirklich los – speziell, wenn die Temperaturen auf über fünf oder gar zehn Grad klettern“, sagt Markus Berger, Obmann des Polleninformationsdiensts.