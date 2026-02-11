Mit mehr als 100 km/h durch Ortsgebiet gerast

Knapp an Grenze zur Beschlagnahmung

Dabei hatte der Lenker Glück, dass er nicht noch um 7 km/h schneller unterwegs war. Denn seit 1. März 2024 wird in Österreich der Pkw vorläufig beschlagnahmt, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h überschritten wird, also 110 km/h erreicht werden. Bei einer Überschreitung von mehr als 80 km/h (ab 130 km/h) ist eine dauerhafte Beschlagnahme und Versteigerung möglich.