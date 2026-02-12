Vorteilswelt
Drei große Gründe

Ein Jahr voller Jubiläen: St.Pölten in Feierlaune

Niederösterreich
12.02.2026 11:00
Stadt, Fachhochschule und Plattform feiern heuer jeweils Jubiläen.
Stadt, Fachhochschule und Plattform feiern heuer jeweils Jubiläen.(Bild: Josef Vorlaufer)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

40 Jahre Landeshauptstadt, 30 Jahre Fachhochschule, 20 Jahre Plattform: Gleich auf drei Erfolgsgeschichten kann in St. Pölten im heurigen Jahr angestoßen werden.

0 Kommentare

Ganz im Zeichen der runden Geburtstage stand der heurige Wirtschaftsneujahrsempfang im St. Pöltner Rathaus – und das sogar ohne den 60. Geburtstag von Bürgermeister Matthias Stadler mitzurechnen, den er kürzlich gefeiert hat. Konkret standen drei besondere Erfolgsgeschichten im Mittelpunkt, die maßgeblich zur Entwicklung der Stadt beigetragen haben.

„Ein neues Selbstbewusstsein“
Allen voran steht die Landeshauptstadt-Werdung im Jahr 1986. 45 Prozent hatten sich bei der Volksbefragung für St. Pölten entschieden, womit die Stadt klar vor Krems (29 Prozent) an erster Stelle lag. „Ein neues Selbstbewusstsein ging damit einher“, erinnert sich Stadler. Am 10. und 11. Juli sind Feierlichkeiten geplant, das normalerweise im September geplante Straßenkunstfestival „Bravissimo“ wird dafür extra vorverlegt.

Zitat Icon

St. Pölten geht es gut. Wir können die Digitalisierung nutzen, positionieren uns weiter als Arbeits- und Bildungsstandort.

Bürgermeister Matthias Stadler

Fürsprecher und Multiplikatoren
30 Jahre alt wird heuer die kürzlich zur USTP umbenannte Fachhochschule – mit mehr als 1700 haupt- und nebenberuflichen Angestellten mittlerweile einer der größten Arbeitgeber der Region. Noch einmal zehn Jahre jünger ist die auf 370 Mitglieder angewachsene Plattform. „Damit ist eine ganze Armee an Fürsprechern und Multiplikatoren für die Stadt herangewachsen“, erklärt Obmann Dominik Mesner den Erfolg der Wirtschaftsinitiative.

Mesner sieht die größten Chancen der Stadt und der gesamten Region künftig im Tourismus. Die aktuellen Nächtigungszahlen geben ihm recht. Seit Ernennung zur Landeshauptstadt haben sich diese in St. Pölten beinahe verfünffacht. Das abgelaufene Jahr war mit 238.336 Nächtigungen sogar das erfolgreichste Tourismusjahr überhaupt. Und das soll so weitergehen: Mit dem Hotel Graf und dem Hotel Muse werden aktuell zwei Betriebe erweitert, in der Brunngasse entstehen 30 Apartments.

Niederösterreich

