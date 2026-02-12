Ein Jahr voller Jubiläen: St.Pölten in Feierlaune

Mesner sieht die größten Chancen der Stadt und der gesamten Region künftig im Tourismus. Die aktuellen Nächtigungszahlen geben ihm recht. Seit Ernennung zur Landeshauptstadt haben sich diese in St. Pölten beinahe verfünffacht. Das abgelaufene Jahr war mit 238.336 Nächtigungen sogar das erfolgreichste Tourismusjahr überhaupt. Und das soll so weitergehen: Mit dem Hotel Graf und dem Hotel Muse werden aktuell zwei Betriebe erweitert, in der Brunngasse entstehen 30 Apartments.