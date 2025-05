Rekordkurs mit Innovationen und Bildungsstärke

Neben dem neuen Josef Ressel Zentrum für wissensgestützte visuelle Datenanalyse in der industriellen Produktion soll an der FH St. Pölten im kommenden Jahr ein neues KI-Reallabor entstehen. Von den Erfolgen konnte sich auch Eva-Maria Holzleitner, Ministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, bei ihrem Besuch überzeugen: „Die beeindruckende Entwicklung der FH St. Pölten zeigt, wie wichtig starke, weltoffene Hochschulen für eine chancengerechte und zukunftsorientierte Bildung sind. Noch nie zuvor haben so viele Menschen hier studiert und gearbeitet – das ist ein Beweis für Qualität, Attraktivität und Relevanz“, erklärt Holzleitner.