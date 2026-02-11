„Hochschulen sind die Werkstätten der Zukunft“

Zukunftsfelder in Fokus rücken

Einen Schwerpunkt bietet die Workshopreihe „Unternehmerische Hochschulen in NÖ“, wo es in Zusammenarbeit mit tecnet um den Erfahrungsaustausch zwischen den Hochschulen geht. Aber auch Zukunftsfelder wie Grüne Technologie, Nachhaltigkeit und Entrepreneurship sollen stärker in den Fokus rücken. Dafür fließen jährlich 150 Millionen Euro seitens des Landes in Wissenschaft und Forschung. In den vergangenen 30 Jahren habe sich NÖ zu einem modernen Hochschul- und Forschungsstandort entwickelt. „Mit 15 Hochschulen, mehr als 31.000 Studierenden und etwa 8000 Lehrenden und Forschenden“, zieht die Landeschefin Bilanz.