Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab sofort im Handel

Ben & Jerrys mit neuem Cookie-Dough Sandwich

Kulinarik
11.02.2026 11:30
Promotion
(Bild: adobe stock – laplateresca, Ben & jerrys)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Ben & Jerry’s hat die Eissaison heuer früh eröffnet: Seit Februar ist das neue Cookie Dough Sandwich in österreichischen Supermärkten zu finden. Das Produkt kombiniert Vanilleeis mit Cookie‑Dough-Stückchen, eingebettet zwischen zwei marmorierten Kakao‑ und Vanillekeksen.

Wie gewohnt setzt Ben & Jerry’s auf Fairtrade‑zutaten wie Kakao, Zucker und Vanille, für die faire Preise bezahlt werden. Das Eis-Sandwich kommt sowohl als Einzelportion als auch im Viererpack in den Handel.

„Wir wollten unser Cookie‑Dough-Eis noch cookier machen“, erklärt Flavour‑Guru João Piva. Die Lösung sei gewesen, das Eis einfach zwischen zwei Kekse zu packen. Ob das neue Sandwich ein Hit wird oder nur ein weiterer Kandidat im übervollen Eisregal bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Mehr Kulinarik
Exotischer Speiseplan
Uni serviert Känguru – und verkauft 400 Portionen
Krone Plus Logo
Valentinstag
Geheimnis gelüftet: Gibt es den perfekten Kuss?
Krone Plus Logo
Ideen, Tipps & Wissen
Das große Liebes-Spezial rund um den Valentinstag
Krone Plus Logo
Tag der Liebe naht
Was in anderen Ländern am Valentinstag in Mode ist
Valentinstags-Tipps
Die romantischsten Hotels in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf