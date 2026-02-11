Ben & Jerrys mit neuem Cookie-Dough Sandwich

Ben & Jerry’s hat die Eissaison heuer früh eröffnet: Seit Februar ist das neue Cookie Dough Sandwich in österreichischen Supermärkten zu finden. Das Produkt kombiniert Vanilleeis mit Cookie‑Dough-Stückchen, eingebettet zwischen zwei marmorierten Kakao‑ und Vanillekeksen.
Wie gewohnt setzt Ben & Jerry’s auf Fairtrade‑zutaten wie Kakao, Zucker und Vanille, für die faire Preise bezahlt werden. Das Eis-Sandwich kommt sowohl als Einzelportion als auch im Viererpack in den Handel.
„Wir wollten unser Cookie‑Dough-Eis noch cookier machen“, erklärt Flavour‑Guru João Piva. Die Lösung sei gewesen, das Eis einfach zwischen zwei Kekse zu packen. Ob das neue Sandwich ein Hit wird oder nur ein weiterer Kandidat im übervollen Eisregal bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.