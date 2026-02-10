Heute ab und zu etwas Regen

Atlantische Fronten steuern in den kommenden Tagen mildere, am Wochenende mit Winddrehung auf Nord dann wieder deutlich kältere Luft nach Mitteleuropa. Meist geht es noch trocken in den Tag, die Sonne zeigt sich aber kaum. Ab dem Vormittag beginnt es von Westen her leicht zu regnen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1400 m. Im Osten fallen nur ab und zu ein paar Tropfen.