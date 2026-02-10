Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Zug nach Leibnitz

Betrunkener Schwarzfahrer attackierte Zugbegleiter

Steiermark
10.02.2026 15:52
Zwei Männer wurden zweimal ohne Ticket erwischt, einer von ihnen rastete dann völlig aus.
Zwei Männer wurden zweimal ohne Ticket erwischt, einer von ihnen rastete dann völlig aus.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Slowake (41) und ein Pole (33) – beide alkoholisiert – wurden am Montag auf der Bahnstrecke zwischen Graz und Leibnitz gleich zweimal beim Schwarzfahren erwischt. Der 41-Jährige beschimpfte die Schaffner wüst und attackierte schließlich sogar eine Schaffnerin, die dabei schwer verletzt wurde. 

0 Kommentare

Am Montag um die Mittagszeit wurden zwei Männer in einem Zug von Graz Richtung Leibnitz ohne gültigen Fahrschein erwischt. Als ein Schaffner den Slowaken (41) und den Polen (33) aufforderte, den Fahrpreis zu bezahlen oder den Zug beim nächsten Stopp zu verlassen, bedrohte der 41-Jährige den ÖBB-Mitarbeiter. In Graz-Puntigam verließen die Männer dann den Zug. 

Offenbar hatten sie aus der Kontrolle aber nichts gelernt: Kurz nach 14 Uhr wollten sie in Hengsberg wieder in einen Zug einsteigen. Der Vorfall zu Mittag war einer Zugbegleiterin bereits bekannt: Sie erkannte die Männer und verweigerte ihnen den Zutritt – denn sie hatten wieder kein Ticket. 

Schaffnerin am Bein schwer verletzt
Da brannten beim 41-jährigen Slowaken die Sicherungen durch: Der Mann geriet laut Polizei in Rage und attackierte die 52-jährige Schaffnerin im Einstiegsbereich des Zuges. Die Frau stürzte zu Boden und musste mit einer schweren Beinverletzung ins Spital gebracht werden. 

Lesen Sie auch:
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
04.02.2026
Polizisten attackiert
Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer
30.01.2026

Die Männer flüchteten zu Fuß und die Polizei startete sofort eine große Fahndung. Bald konnte eine Zivilstreife das renitente Duo auf einem Hochsitz – 150 Meter vom Bahnhof entfernt – finden. Beide Männer waren alkoholisiert. Der 41-Jährige wurde festgenommen und sitzt im Polizeianhaltezentrum Graz in Haft. Gegen den 33-Jährigen lag kein konkreter Tatverdacht vor, er ist auf freiem Fuß.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf