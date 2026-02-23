Mehr Abenteuer – mit starkem Schutz bei Unfällen

Jeder Tag steckt voller kleiner und großer Abenteuer. Ein Ausflug mit der Familie, eine sportliche Radtour, ein Wochenende in den Bergen oder einfach der ganz normale Alltag zu Hause. Doch was viele unterschätzen: Ein einziger Unfall kann alles auf den Kopf stellen. Ein falscher Schritt, ein Sturz – und plötzlich steht man vor Fragen, auf die man im ersten Moment keine Antwort hat.
Das sind nur einige Fragen, auf die die Merkur Versicherung Antworten hat. Denn was vielen nicht bewusst ist: Freizeitunfälle sind durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgedeckt. Schutz besteht meist nur am Arbeitsplatz oder auf dem direkten Weg dorthin. Alles, was in der Freizeit passiert – beim Sport, im Haushalt oder auf Reisen – kann schnell zu einer finanziellen Belastung werden.
Einkommensverluste, Kosten für medizinische Behandlungen oder sogar dauerhafte Beeinträchtigungen sind keine Seltenheit. Genau hier entsteht eine Lücke, die im Ernstfall teuer werden kann.
Private Vorsorge gibt Sicherheit
Die private Unfallversicherung der Merkur setzt genau dort an, wo staatliche Leistungen enden. Sie bietet finanzielle Unterstützung, wenn das Leben plötzlich aus der Bahn gerät – und sorgt dafür, dass Betroffene nicht zusätzlich unter Druck geraten.
Denn Sicherheit bedeutet nicht, auf Abenteuer zu verzichten. Sicherheit heißt, vorbereitet zu sein.
Starker Schutz bei Sport und Freizeit
Ein besonderer Vorteil der Merkur Unfallversicherung ist die umfassende Absicherung bei Sport- und Freizeitunfällen. Ob beim Radfahren, Wandern, Skifahren oder im Alltag: Im Ernstfall können Bergungs- und Transportkosten, etwa per Hubschrauber, übernommen werden – Kosten, die schnell in die Tausende gehen können.
Auch bei Knochenbrüchen, Sehnen- oder Bänderrissen kann die Versicherung – je nach Baustein – helfen, finanzielle Engpässe abzufedern.
Absicherung für die Zukunft
Kommt es zu schwereren Verletzungen, denkt die Merkur Unfallversicherung weiter. Bei dauernder Invalidität stehen Leistungen zur Verfügung, ebenso kann beispielsweise eine Unfallrente abgeschlossen werden. Damit bleibt das Leben auch nach einem Unfall möglichst selbstbestimmt.
Schutz für die ganze Familie
Ein Unfall betrifft nie nur eine Person - sondern oft die ganze Familie. Mit der Merkur Unfallversicherung lässt sich ein individuell passendes Schutzpaket zusammenstellen, das Ihre Familie im Fall des Falles finanziell entlasten kann. So bleibt mehr Raum für das Wesentliche: gemeinsame Zeit, Erlebnisse und neue Abenteuer.
Abenteuer genießen – ohne Sorgen
Niemand plant einen Unfall. Aber jeder kann vorsorgen. Wer Risiken nicht dem Zufall überlassen will, setzt auf eine Absicherung, die im Ernstfall hilft. Mehr Abenteuer, weniger Risiko – mit der Merkur Unfallversicherung. Mehr Informationen dazu finden Sie HIER.
Bei den dargestellten Inhalten handelt es sich um eine nicht vollständige Aufzählung möglicher Leistungen der Merkur Unfallversicherung, je nach Tarif und Bausteine. Welcher Merkur-Tarif für Sie geeignet ist und welche Sportarten sowie Leistungen der gewählte Tarif beinhaltet, erfahren Sie von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.