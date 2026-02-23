Mehr Abenteuer – mit starkem Schutz bei Unfällen

Jeder Tag steckt voller kleiner und großer Abenteuer. Ein Ausflug mit der Familie, eine sportliche Radtour, ein Wochenende in den Bergen oder einfach der ganz normale Alltag zu Hause. Doch was viele unterschätzen: Ein einziger Unfall kann alles auf den Kopf stellen. Ein falscher Schritt, ein Sturz – und plötzlich steht man vor Fragen, auf die man im ersten Moment keine Antwort hat.