Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sicher durchs Leben

Mehr Abenteuer – mit starkem Schutz bei Unfällen

Specials
23.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Jeder Tag steckt voller kleiner und großer Abenteuer. Ein Ausflug mit der Familie, eine sportliche Radtour, ein Wochenende in den Bergen oder einfach der ganz normale Alltag zu Hause. Doch was viele unterschätzen: Ein einziger Unfall kann alles auf den Kopf stellen. Ein falscher Schritt, ein Sturz – und plötzlich steht man vor Fragen, auf die man im ersten Moment keine Antwort hat.

  • Wer bezahlt die teure Bergung per Hubschrauber?
  • Was passiert, wenn man nach einem Fahrradsturz wochenlang nicht arbeiten kann?
  • Und wie geht es weiter, wenn ein Unfall dauerhafte Folgen hat?

Das sind nur einige Fragen, auf die die Merkur Versicherung Antworten hat. Denn was vielen nicht bewusst ist: Freizeitunfälle sind durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgedeckt. Schutz besteht meist nur am Arbeitsplatz oder auf dem direkten Weg dorthin. Alles, was in der Freizeit passiert – beim Sport, im Haushalt oder auf Reisen – kann schnell zu einer finanziellen Belastung werden.

Einkommensverluste, Kosten für medizinische Behandlungen oder sogar dauerhafte Beeinträchtigungen sind keine Seltenheit. Genau hier entsteht eine Lücke, die im Ernstfall teuer werden kann.

Private Vorsorge gibt Sicherheit
Die private Unfallversicherung der Merkur setzt genau dort an, wo staatliche Leistungen enden. Sie bietet finanzielle Unterstützung, wenn das Leben plötzlich aus der Bahn gerät – und sorgt dafür, dass Betroffene nicht zusätzlich unter Druck geraten.

(Bild: iStock.com/PhotoAttractive)

Denn Sicherheit bedeutet nicht, auf Abenteuer zu verzichten. Sicherheit heißt, vorbereitet zu sein.

Starker Schutz bei Sport und Freizeit
Ein besonderer Vorteil der Merkur Unfallversicherung ist die umfassende Absicherung bei Sport- und Freizeitunfällen. Ob beim Radfahren, Wandern, Skifahren oder im Alltag: Im Ernstfall können Bergungs- und Transportkosten, etwa per Hubschrauber, übernommen werden – Kosten, die schnell in die Tausende gehen können.

(Bild: iStock.com/dusanpetkovic)

Auch bei Knochenbrüchen, Sehnen- oder Bänderrissen kann die Versicherung – je nach Baustein – helfen, finanzielle Engpässe abzufedern.

Absicherung für die Zukunft
Kommt es zu schwereren Verletzungen, denkt die Merkur Unfallversicherung weiter. Bei dauernder Invalidität stehen Leistungen zur Verfügung, ebenso kann beispielsweise eine Unfallrente abgeschlossen werden. Damit bleibt das Leben auch nach einem Unfall möglichst selbstbestimmt.

Schutz für die ganze Familie
Ein Unfall betrifft nie nur eine Person - sondern oft die ganze Familie. Mit der Merkur Unfallversicherung lässt sich ein individuell passendes Schutzpaket zusammenstellen, das Ihre Familie im Fall des Falles finanziell entlasten kann. So bleibt mehr Raum für das Wesentliche: gemeinsame Zeit, Erlebnisse und neue Abenteuer.

(Bild: iStock.com/miniseries)

Abenteuer genießen – ohne Sorgen
Niemand plant einen Unfall. Aber jeder kann vorsorgen. Wer Risiken nicht dem Zufall überlassen will, setzt auf eine Absicherung, die im Ernstfall hilft. Mehr Abenteuer, weniger Risiko – mit der Merkur Unfallversicherung. Mehr Informationen dazu finden Sie HIER.

Bei den dargestellten Inhalten handelt es sich um eine nicht vollständige Aufzählung möglicher Leistungen der Merkur Unfallversicherung, je nach Tarif und Bausteine. Welcher Merkur-Tarif für Sie geeignet ist und welche Sportarten sowie Leistungen der gewählte Tarif beinhaltet, erfahren Sie von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
23.02.2026 00:01
Loading

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.642 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.314 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
138.873 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2251 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1384 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1120 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Specials
Krone Plus Logo
Verdächtiger Winzer:
„Ich bin ein Frauenflüsterer – aber kein Killer“
Krone Plus Logo
110-seitiger Beschluss
Richter rechnen ab: Warum Benko in Haft bleibt
Krone Plus Logo
Das große Interview
Verstehen Sie dieses Urteil, Herr Habeler?
Golfer attackiert?
Schlägerei im Schloss: Bankerin (36) vor Gericht
„Krone“-Kommentar
Bergretter als Richter? Von wegen Befangenheit!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf