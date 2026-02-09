Fasching: Alkohol- und Drogenlenker im Visier

Spätestens am Unsinnigen Donnerstag erreicht das Faschingstreiben in Tirol seinen Höhepunkt. In den Tagen darauf sind im ganzen Land unzählige Umzüge und Veranstaltungen geplant, bei denen erfahrungsgemäß tief ins Glas geschaut wird. „Leider kommt es nach solchen Events immer wieder zu Verkehrsunfällen von durch Alkohol und Drogen beeinflussten Verkehrsteilnehmern“, erklärt dazu die Polizei. Sie verzeichnete allein heuer bereits 20 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei denen 22 Personen teils schwer verletzt wurden.