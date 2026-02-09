Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vielzahl an Kontrollen

Fasching: Alkohol- und Drogenlenker im Visier

Tirol
09.02.2026 12:36
Die Polizei führt in den kommenden Tagen verstärkt Alkoholkontrollen durch.
Die Polizei führt in den kommenden Tagen verstärkt Alkoholkontrollen durch.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Bevor der Fasching in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt erreicht, macht die Polizei einmal mehr auf die Gefahren von Alkohol oder Drogen am Steuer aufmerksam. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, sind bis zum Ende der Faschingszeit umfangreiche Kontrollen geplant. 

0 Kommentare

Spätestens am Unsinnigen Donnerstag erreicht das Faschingstreiben in Tirol seinen Höhepunkt. In den Tagen darauf sind im ganzen Land unzählige Umzüge und Veranstaltungen geplant, bei denen erfahrungsgemäß tief ins Glas geschaut wird. „Leider kommt es nach solchen Events immer wieder zu Verkehrsunfällen von durch Alkohol und Drogen beeinflussten Verkehrsteilnehmern“, erklärt dazu die Polizei. Sie verzeichnete allein heuer bereits 20 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei denen 22 Personen teils schwer verletzt wurden. 

Heimfahrt mit Öffis oder Taxis
Gerade in der Faschingszeit käme es immer wieder zu Unfällen, bei denen legale oder illegale Suchtmittel eine Rolle spielen. „Wir appellieren an alle Fahrzeuglenker, sich niemals alkoholisiert oder drogenbeeinträchtigt hinter das Steuer zu setzen“, so die Exekutive. Stattdessen solle man sich im Voraus eine sichere Heimfahrmöglichkeit organisieren, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis nutzen. 

Zitat Icon

Die Kontrollen finden zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten statt. Fahrzeuglenker sollten jederzeit mit einer Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit rechnen.

Die Polizei

Darüber hinaus erinnert die Polizei daran, dass der Alkohol nicht innerhalb weniger Stunden aus dem Blut verschwindet. „Der Körper baut lediglich etwa 0,1 Promille pro Stunde ab.“ Viele seien daher überrascht, wenn sie am nächsten Morgen oder Vormittag bei Kontrollen noch entsprechende Werte aufweisen würden. 

Kontrollen immer und überall möglich
Solche Kontrollen kündigt die Verkehrspolizei für die kommenden Tage in allen Bezirken an. Betroffen sind Gemeinde- und Landesstraßen ebenso wie Autobahnen, und das zu allen Tages- und Nachtzeiten. So sollen Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und daraus resultierende Unfälle möglichst vermieden werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf