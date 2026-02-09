Fasching: Alkohol- und Drogenlenker im Visier

Bevor der Fasching in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt erreicht, macht die Polizei einmal mehr auf die Gefahren von Alkohol oder Drogen am Steuer aufmerksam. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, sind bis zum Ende der Faschingszeit umfangreiche Kontrollen geplant.
Spätestens am Unsinnigen Donnerstag erreicht das Faschingstreiben in Tirol seinen Höhepunkt. In den Tagen darauf sind im ganzen Land unzählige Umzüge und Veranstaltungen geplant, bei denen erfahrungsgemäß tief ins Glas geschaut wird. „Leider kommt es nach solchen Events immer wieder zu Verkehrsunfällen von durch Alkohol und Drogen beeinflussten Verkehrsteilnehmern“, erklärt dazu die Polizei. Sie verzeichnete allein heuer bereits 20 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei denen 22 Personen teils schwer verletzt wurden.
Heimfahrt mit Öffis oder Taxis
Gerade in der Faschingszeit käme es immer wieder zu Unfällen, bei denen legale oder illegale Suchtmittel eine Rolle spielen. „Wir appellieren an alle Fahrzeuglenker, sich niemals alkoholisiert oder drogenbeeinträchtigt hinter das Steuer zu setzen“, so die Exekutive. Stattdessen solle man sich im Voraus eine sichere Heimfahrmöglichkeit organisieren, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis nutzen.
Die Kontrollen finden zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten statt. Fahrzeuglenker sollten jederzeit mit einer Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit rechnen.
Die Polizei
Darüber hinaus erinnert die Polizei daran, dass der Alkohol nicht innerhalb weniger Stunden aus dem Blut verschwindet. „Der Körper baut lediglich etwa 0,1 Promille pro Stunde ab.“ Viele seien daher überrascht, wenn sie am nächsten Morgen oder Vormittag bei Kontrollen noch entsprechende Werte aufweisen würden.
Kontrollen immer und überall möglich
Solche Kontrollen kündigt die Verkehrspolizei für die kommenden Tage in allen Bezirken an. Betroffen sind Gemeinde- und Landesstraßen ebenso wie Autobahnen, und das zu allen Tages- und Nachtzeiten. So sollen Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und daraus resultierende Unfälle möglichst vermieden werden.
