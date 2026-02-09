Drei Jahrzehnte gefüllt von sozialem Engagement

Sie sind gekommen, um zu helfen: Renate und Ewald Priessnitz aus dem Bezirk Korneuburg unterstützen seit 30 Jahren Menschen in Sri Lanka.
Bei ihnen hat Helfen Tradition: Seit mehr als 30 Jahren besuchen Renate und Ewald Priessnitz aus dem Bezirk Korneuburg regelmäßig Sri Lanka. Immer mit im Gepäck haben sie Sachspenden und Hilfsgüter. Zuletzt waren sie mit 107 Kilo „sozialer Fracht“ unterwegs.
Stofftiere, Tausende Kugelschreiber, Gesundheitsprodukte, Laptops – oder wie diesmal alleine mehr als 600 Brillen: Alle zwei Jahre reisen der Allgemeinmediziner aus Bisamberg und seine Frau Renate, die als Moderatorin und Kinderbuchautorin tätig ist, in die Inselnation im Indischen Ozean. Dort sind sie bereits bestens vernetzt und verteilen im Rahmen von Sternfahrten die Hilfsgüter im Land – besucht werden Kindergärten und Schulen. „Natürlich verteilen wir auch Bekleidung. Es ist schön, die Freude der Menschen zu spüren, wenn wir bei ihnen sind“, berichtet Priessnitz. Unterstützung erhält das beherzte Ehepaar von niederösterreichischen Spendern und dem Kärntner Unternehmer Alfred Riedl, der „seine“ Jacques-Lemans-Uhren spendet.
Neue Partner werden gesucht
Bei der bisher letzten Hilfstour gestaltete sich die Anreise schwieriger: Der Hilfsverein, mit dem man bisher zusammengearbeitet hat, gab keine englische Bestätigung für das gute Werk mehr aus. Begründung: Sri Lanka falle nicht in das Spendengebiet. Doch Ewald und Renate Priessnitz haben auch dieses Problem gemeistert. Und so werden die Hilfslieferungen weitergehen. „Da wir aber auch dazwischen Güter schicken, suchen wir derzeit einen Partner, der Stofftiere in Zehn-Kilo-Säcken nach Sri Lanka bringen kann“, so Priessnitz. Vielleicht findet sich ja eine Fluglinie oder ein Spediteur …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.