Hilfe für Sri Lanka

Drei Jahrzehnte gefüllt von sozialem Engagement

Niederösterreich
09.02.2026 13:00
Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich Weinviertler Ehepaar Renate und Ewald Priessnitz für ...
Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich Weinviertler Ehepaar Renate und Ewald Priessnitz für Menschen in Sri Lanka.(Bild: Familie Priessnitz)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Sie sind gekommen, um zu helfen: Renate und Ewald Priessnitz aus dem Bezirk Korneuburg unterstützen seit 30 Jahren Menschen in Sri Lanka.

Bei ihnen hat Helfen Tradition: Seit mehr als 30 Jahren besuchen Renate und Ewald Priessnitz aus dem Bezirk Korneuburg regelmäßig Sri Lanka. Immer mit im Gepäck haben sie Sachspenden und Hilfsgüter. Zuletzt waren sie mit 107 Kilo „sozialer Fracht“ unterwegs.

 Stofftiere, Tausende Kugelschreiber, Gesundheitsprodukte, Laptops – oder wie diesmal alleine mehr als 600 Brillen: Alle zwei Jahre reisen der Allgemeinmediziner aus Bisamberg und seine Frau Renate, die als Moderatorin und Kinderbuchautorin tätig ist, in die Inselnation im Indischen Ozean. Dort sind sie bereits bestens vernetzt und verteilen im Rahmen von Sternfahrten die Hilfsgüter im Land – besucht werden Kindergärten und Schulen. „Natürlich verteilen wir auch Bekleidung. Es ist schön, die Freude der Menschen zu spüren, wenn wir bei ihnen sind“, berichtet Priessnitz. Unterstützung erhält das beherzte Ehepaar von niederösterreichischen Spendern und dem Kärntner Unternehmer Alfred Riedl, der „seine“ Jacques-Lemans-Uhren spendet.

Das Weinviertler Ehepaar ist regelmäßig in Sri Lanka zu Besuch.
Das Weinviertler Ehepaar ist regelmäßig in Sri Lanka zu Besuch.(Bild: Familie Priessnitz)
(Bild: Familie Priessnitz)

Neue Partner werden gesucht
Bei der bisher letzten Hilfstour gestaltete sich die Anreise schwieriger: Der Hilfsverein, mit dem man bisher zusammengearbeitet hat, gab keine englische Bestätigung für das gute Werk mehr aus. Begründung: Sri Lanka falle nicht in das Spendengebiet. Doch Ewald und Renate Priessnitz haben auch dieses Problem gemeistert. Und so werden die Hilfslieferungen weitergehen. „Da wir aber auch dazwischen Güter schicken, suchen wir derzeit einen Partner, der Stofftiere in Zehn-Kilo-Säcken nach Sri Lanka bringen kann“, so Priessnitz. Vielleicht findet sich ja eine Fluglinie oder ein Spediteur …

Niederösterreich

