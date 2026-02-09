Drei Jahrzehnte gefüllt von sozialem Engagement

Neue Partner werden gesucht

Bei der bisher letzten Hilfstour gestaltete sich die Anreise schwieriger: Der Hilfsverein, mit dem man bisher zusammengearbeitet hat, gab keine englische Bestätigung für das gute Werk mehr aus. Begründung: Sri Lanka falle nicht in das Spendengebiet. Doch Ewald und Renate Priessnitz haben auch dieses Problem gemeistert. Und so werden die Hilfslieferungen weitergehen. „Da wir aber auch dazwischen Güter schicken, suchen wir derzeit einen Partner, der Stofftiere in Zehn-Kilo-Säcken nach Sri Lanka bringen kann“, so Priessnitz. Vielleicht findet sich ja eine Fluglinie oder ein Spediteur …