Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lesetour in NÖ

Erwin Pröll ist „verlässlich echt“ unterwegs

Niederösterreich
09.02.2026 11:00
Erwin Pröll präsentiert gemeinsam mit Reinhold Bilgeri sein neues Buch „Verlässlich echt“.
Erwin Pröll präsentiert gemeinsam mit Reinhold Bilgeri sein neues Buch „Verlässlich echt“.(Bild: DANIELA MATEJSCHEK)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Ab 24. Februar begibt sich Alt-Landeschef Erwin Pröll mit seinem neuen Buch auf Lesetour durch Niederösterreich. Unterstützung bekommt er dabei von Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger.

0 Kommentare

Auf eine „verlässlich echte“ Lesetour begibt sich Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll von 24. bis 26. Februar. Zusammen mit Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger stellt er dabei sein neues Buch „Verlässlich echt“ vor. Unter dem Motto „Die Kraft des Unverfälschten“ präsentiert das Politiker-Urgestein verschiedene Plädoyers für den Wert und die Wichtigkeit der Verlässlichkeit und der Echtheit in allen Lebenslagen.

Drei Termine zum Start
Darunter zu finden sind etwa die des Autors, Musikers und Regisseurs Reinhold Bilgeri, von Schauspielerin Andrea Eckert, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, Kulturprofi Alexander Hauer, dem Abt des Heiligenkreuzer Stiftes Maximilian Heim oder auch jenes „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch. Los geht es am 24. Februar im Haus der Regionen in Krems-Stein, tags darauf folgt der Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen, am 26. Februar das Veranstaltungszentrum St. Leopold in Altenmarkt an der Triesting. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
„Gewaltsamer“ Überfall
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf