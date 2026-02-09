Erwin Pröll ist „verlässlich echt“ unterwegs

Drei Termine zum Start

Darunter zu finden sind etwa die des Autors, Musikers und Regisseurs Reinhold Bilgeri, von Schauspielerin Andrea Eckert, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, Kulturprofi Alexander Hauer, dem Abt des Heiligenkreuzer Stiftes Maximilian Heim oder auch jenes „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch. Los geht es am 24. Februar im Haus der Regionen in Krems-Stein, tags darauf folgt der Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen, am 26. Februar das Veranstaltungszentrum St. Leopold in Altenmarkt an der Triesting.