Erwin Pröll ist „verlässlich echt“ unterwegs

Ab 24. Februar begibt sich Alt-Landeschef Erwin Pröll mit seinem neuen Buch auf Lesetour durch Niederösterreich. Unterstützung bekommt er dabei von Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger.
Auf eine „verlässlich echte“ Lesetour begibt sich Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll von 24. bis 26. Februar. Zusammen mit Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger stellt er dabei sein neues Buch „Verlässlich echt“ vor. Unter dem Motto „Die Kraft des Unverfälschten“ präsentiert das Politiker-Urgestein verschiedene Plädoyers für den Wert und die Wichtigkeit der Verlässlichkeit und der Echtheit in allen Lebenslagen.
Drei Termine zum Start
Darunter zu finden sind etwa die des Autors, Musikers und Regisseurs Reinhold Bilgeri, von Schauspielerin Andrea Eckert, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, Kulturprofi Alexander Hauer, dem Abt des Heiligenkreuzer Stiftes Maximilian Heim oder auch jenes „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch. Los geht es am 24. Februar im Haus der Regionen in Krems-Stein, tags darauf folgt der Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen, am 26. Februar das Veranstaltungszentrum St. Leopold in Altenmarkt an der Triesting.
