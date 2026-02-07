Vorteilswelt
Endstation: Prüfhalle

Gefahr im Verzug! Senior mit Schrottauto gestoppt

Tirol
07.02.2026 14:23
Dem Bulgaren wurde die Weiterfahrt untersagt (Symbolbild).
Dem Bulgaren wurde die Weiterfahrt untersagt (Symbolbild).(Bild: Milan - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Reif für den Schrottplatz – und nicht für die Straßen: In Innsbruck wurde ein 66-jähriger Bulgare aus dem Verkehr gezogen, dessen Auto sich in einem desolaten Zustand befand. Die Polizei sprach von „Gefahr im Verzug“ und untersagte dem Lenker die Weiterfahrt.

Am Innsbrucker Innrain geriet der 66-jährige Bulgare am Freitag in eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Polizei. „Aufgrund des desolaten Allgemeinzustandes des Fahrzeuges wurde folglich eine Vorführung in die Prüfhalle angeordnet“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Dort seien dann insgesamt zwölf schwere Mängel festgestellt worden. In drei Fällen habe sogar „Gefahr im Verzug“ bestanden, so die Exekutive weiter.

Sicherheitsleistung eingehoben
Dem 66-jährigen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Kennzeichen und Zulassung wurden an Ort und Stelle abgenommen – entsprechende Anzeigen an die zuständige Behörde folgen. Vom Senior sei eine Sicherheitsleistung eingehoben worden.

