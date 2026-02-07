Gefahr im Verzug! Senior mit Schrottauto gestoppt

Reif für den Schrottplatz – und nicht für die Straßen: In Innsbruck wurde ein 66-jähriger Bulgare aus dem Verkehr gezogen, dessen Auto sich in einem desolaten Zustand befand. Die Polizei sprach von „Gefahr im Verzug“ und untersagte dem Lenker die Weiterfahrt.
Am Innsbrucker Innrain geriet der 66-jährige Bulgare am Freitag in eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Polizei. „Aufgrund des desolaten Allgemeinzustandes des Fahrzeuges wurde folglich eine Vorführung in die Prüfhalle angeordnet“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Dort seien dann insgesamt zwölf schwere Mängel festgestellt worden. In drei Fällen habe sogar „Gefahr im Verzug“ bestanden, so die Exekutive weiter.
Sicherheitsleistung eingehoben
Dem 66-jährigen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Kennzeichen und Zulassung wurden an Ort und Stelle abgenommen – entsprechende Anzeigen an die zuständige Behörde folgen. Vom Senior sei eine Sicherheitsleistung eingehoben worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.