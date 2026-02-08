Faschingsfieber: Qual der Wahl bei den Kostümen

Die Vorfreude bei Tirols Faschingsnarren ist riesig: Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Doch die große Frage bleibt – wie soll man sich verkleiden? Die „Krone“ hat sich im Kostümverleih umgesehen.
Ein Ritter diskutiert mit einem Piraten über die richtige Mantellänge. Ein Schneemann steht geduldig vor der Umkleidekabine und hofft, durch die Tür zu passen. Was wie eine Szene aus einem surrealen Traum wirkt, ist kurz vor Fasching Alltag im Kostümverleih Hundegger-Maurer in Innsbruck-Arzl.
Im weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannten Mekka für Partytiger wird gelacht, gestaunt und manchmal auch kurz gezweifelt: Passt das Kostüm wirklich? Ein Blick in den Spiegel reicht meist aus. Aus ganz normalen Menschen werden plötzlich Könige, lustige Tiere oder Superhelden auf Probe.
3500 Kostüme im riesigen Fundus
Seit 1928 – also schon fast 100 Jahre – verwandelt der Familienbetrieb Menschen in alles, was sie für kurze Zeit sein möchten. Mehr als 3500 Kostüme hängen im riesigen Fundus: mittelalterliche Roben neben diversen Comicfiguren und Kostümen aus dem Fernen Osten. Dazu kommen originale Pilotenuniformen sowie alte Gendarmerie- und DDR-Dienstkleidungen. Wer hier nichts findet, sollte vermutlich besser als „Ich selbst“ gehen.
Unentschlossene sollten zumindest wissen, ob sie ein lustiges oder schönes Outfit möchten – oder eines, in dem sie nicht erkannt werden.
Cäcilia Maurer und Tochter Belinda
„Einmal jemand anders sein – das gefällt einfach“, sagt Geschäftsführerin Cäcilia Maurer und rückt einem angehenden Clown routiniert die Perücke zurecht. Gemeinsam mit Tochter Belinda erkennt sie die Wünsche der Kunden oft schon, bevor diese sie aussprechen. „Unentschlossene sollten zumindest wissen, ob sie ein lustiges oder schönes Outfit möchten – oder eines, in dem sie nicht erkannt werden“, betonen die beiden.
Einzigartige Verkleidungen statt billiger Massenware
Der Großteil der Kostüme stammt aus der hauseigenen Schneiderei. Billiges Plastik sucht man hier vergeblich. „Es ist erfreulich zu sehen, dass vor allem junge Leute darauf großen Wert legen“, erklärt die Chefin. Rund 80 Prozent der Gewänder wurden selbst genäht – handgefertigte Einzelstücke, die oft schon mehr Faschingsnächte erlebt haben als mancher Träger. Die Leihgebühr liegt zwischen 30 und 90 Euro, Reinigung inklusive.
Auch Gruppen von bis zu acht Personen werden hier fündig – und das nicht nur zu Fasching. „Es kam schon vor, dass ein Familienvater zu Ostern ein Kostüm brauchte, weil er als Osterhase durch den Garten hoppeln sollte“, lacht Maurer.
Ein klarer Hit der Saison lässt sich heuer nicht ausmachen. Ein Dauerbrenner wie Captain Jack Sparrow aus dem Blockbuster „Fluch der Karibik“ war in den vergangenen Jahren sehr beliebt, doch „mittlerweile ist der Film schon in die Jahre gekommen, und das Kostüm wird heuer erstmals deutlich weniger nachgefragt“.
Für jeden das passende Kostüm
Wenn schließlich ein König und ein Burgfräulein gemeinsam zur Tür hinausspazieren, bleibt nur eine Erkenntnis: Der Fasching kann kommen. Und im Kostümverleih Hundegger-Maurer gibt es für jeden Narren, der bis jetzt noch keine Verkleidung hat, ganz sicher das passende Kostüm.
