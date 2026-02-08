Faschingsfieber: Qual der Wahl bei den Kostümen

3500 Kostüme im riesigen Fundus

Seit 1928 – also schon fast 100 Jahre – verwandelt der Familienbetrieb Menschen in alles, was sie für kurze Zeit sein möchten. Mehr als 3500 Kostüme hängen im riesigen Fundus: mittelalterliche Roben neben diversen Comicfiguren und Kostümen aus dem Fernen Osten. Dazu kommen originale Pilotenuniformen sowie alte Gendarmerie- und DDR-Dienstkleidungen. Wer hier nichts findet, sollte vermutlich besser als „Ich selbst“ gehen.