Angelobt – 350 Soldaten starten Spezialausbildung

Auch Landesrätin Pawlata mit Ansprache

Seitens der Politik war SPÖ-Landesrätin Eva Pawlata bei der Angelobung dabei. Auch die Politikerin gab den jungen Rekruten einige Worte mit auf den Weg: „Wenn Sie einen Teil Ihrer Lebenszeit zur Verfügung stellen, um den Dienst an der Waffe abzuleisten, erbringen Sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Verteidigung der Republik. Sie tragen zum Erhalt von Sicherheit, Demokratie und einer freien, selbstbestimmten Gesellschaft bei. Angesichts der gehäuften Meldungen über bewaffnete Auseinandersetzungen ist die Weiterentwicklung des Bundesheeres zur Sicherung und Erhaltung des Friedens unabdingbar. Das Modell des Wehrdienstes mit anschließender Milizverwendung ist ein Garant dafür, dass die Landesverteidigung auf breiten Schultern getragen wird.“