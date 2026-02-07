„Was auf der Rechnung steht, muss billiger werden“

„Krone“: Ab1. April senkt die EVN, wie berichtet, den Strompreis auf rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde. Ist das ein echter Erfolg für Sie und die Landeshauptfrau oder ein längst überfälliger Schritt?

Stephan Pernkopf: Die Menschen leiden unter der Teuerung, das spürt jeder. Entscheidend ist, was am Ende auf der Rechnung steht – und das muss weniger werden. Jetzt kommt ein günstigerer Niederösterreich-Tarif, das ist ein wichtiger Schritt.