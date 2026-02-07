Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Preise senken

„Was auf der Rechnung steht, muss billiger werden“

Niederösterreich
07.02.2026 11:00
Landesrat Stephan Pernkopf liefert Antworten zu Energiefragen.
Landesrat Stephan Pernkopf liefert Antworten zu Energiefragen.(Bild: NLK Burchhart)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

Zum Ende der „Energie-Ferien“ nimmt Landesrat Stephan Pernkopf im Interview Stellung zu den sinkenden Tarifen und billigsten Energie.

0 Kommentare

„Krone“: Ab1. April senkt die EVN, wie berichtet, den Strompreis auf rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde. Ist das ein echter Erfolg für Sie und die Landeshauptfrau oder ein längst überfälliger Schritt?
Stephan Pernkopf: Die Menschen leiden unter der Teuerung, das spürt jeder. Entscheidend ist, was am Ende auf der Rechnung steht – und das muss weniger werden. Jetzt kommt ein günstigerer Niederösterreich-Tarif, das ist ein wichtiger Schritt.

Aber reicht das alleine?
Nein, EVN und Verbund haben vorgelegt. Ich fordere, dass andere Anbieter nachziehen. Sinkende Großhandelspreise müssen bei den Kunden ankommen.

Lesen Sie auch:
Landeshauptfrau Mikl-Leitner (Mitte) mit Pernkopf, Teschl-Hofmeister, Kasser und ...
„Mission NÖ“
Mikl-Leitner: „Dieses Jahr wird kein Selbstläufer“
28.01.2026

Strom ist aber nicht nur wegen der Tarife teuer. Ein Brocken sind die Netzkosten.
Das stimmt! Genau dort müssen wir ansetzen. Der Netzausbau muss nach dem Prinzip laufen: so viel wie nötig, so günstig wie möglich. Speicher- lösungen können teure Leitungen ersetzen – das forcieren wir in Niederösterreich.

In den 70er-Jahren gab es wegen der Ölkrise sogar „Energieferien“. Müssen wir heute wieder sparen?
Der Unterschied zu früher ist, dass wir inzwischen viel mehr Energie selbst produzieren können. Trotzdem gilt: Wer daheim Energie spart, spart bares Geld. Die billigste Energie ist die nicht verbrauchte. 2025 haben wir 16.000 Beratungen angeboten – das zeigt, wie groß der Bedarf ist.

Und die Umwelt profitiert wirklich davon?
Jede selbst erzeugte Kilowattstunde macht unabhängig von Importen aus Russland oder dem arabischen Raum. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
125.446 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
100.603 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.817 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf