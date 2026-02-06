Seit 2025 Strompreisdeckel mit 10 Cent/kWh netto

Bereits seit Anfang 2025 bietet die Salzburg AG in ihren Haushaltstarif Strom Privat 24 einen Strompreisdeckel von 10 Cent netto pro kWh. Davon profitieren Kund:innen automatisch. Rund 42 Prozent der Haushalts-Kund:innen zahlen nur 10 Cent pro kWh, da ihr Verbrauch unter dem Schwellenwert liegt.