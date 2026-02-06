Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Salzburg

Seit 2025 Strompreisdeckel mit 10 Cent/kWh netto

Specials
06.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
Verlässliche Energie, faire Preise und zusätzliche Vorteile.
Verlässliche Energie, faire Preise und zusätzliche Vorteile.(Bild: Salzburg AG)

Bereits seit Anfang 2025 bietet die Salzburg AG in ihren Haushaltstarif Strom Privat 24 einen Strompreisdeckel von 10 Cent netto pro kWh. Davon profitieren Kund:innen automatisch. Rund 42 Prozent der Haushalts-Kund:innen zahlen nur 10 Cent pro kWh, da ihr Verbrauch unter dem Schwellenwert liegt.

Energie, auf die man sich verlassen kann.
Als regionaler Energieversorger steht die Salzburg AG für Versorgungssicherheit, faire Preise und Verantwortung gegenüber ihren Kund:innen. Wirtschaftliche Spielräume werden weitergegeben, sobald es möglich ist.

Der Strompreisdeckel: spürbare Entlastung
Ein zentrales Zeichen dafür ist der Salzburg-AG-Strompreisdeckel. 2025 und 2026 gilt ein gedeckelter Arbeitspreis von 10,00 Cent netto pro kWh (12,00 Cent brutto) bis zu einem Jahresverbrauch von 1.500 kWh. Der Rabatt wird automatisch in der Jahresabrechnung berücksichtigt, ein Antrag ist nicht erforderlich. Rund 42 Prozent der Privatstromkund:innen zahlen dadurch nicht mehr als 10 Cent pro kWh.

Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse
Mit Strom Privat 24 als fairem Basistarif, Strom Index Privat für marktorientierte Kund:innen und Strom FlexSpot als dynamischem Tarif bietet die Salzburg AG passende Lösungen für unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten. Bei Strom FlexSpot wird der Preis stündlich auf Basis des Großhandels an der österreichischen Strombörse EXAA berechnet. Wer flexibel verbraucht, kann gezielt sparen.

Mehrwert über Energie hinaus
Die Vorteilswelt-App der Salzburg AG bietet registrierten Kund:innen exklusive Rabatte und laufend neue Angebote regionaler Partner aus Kulinarik, Freizeit, Shopping und Kultur – kostenlos und bequem per Smartphone nutzbar. 
Jetzt downloaden unter: salzburg-ag.at/vorteilswelt

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.982 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
134.750 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
99.605 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Mehr Specials
Prozess in Innsbruck
Nachbarinnen im brutalen Clinch: Rippen gebrochen
An 46 E-Ladestationen
QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft
4,5 Jahren Haft
Mehrfach vorbestraft: Drogendealer verurteilt
Kutte mit SS-Rune
Bandidos-Mitglied von Nazi-Vorwurf freigesprochen
Lebenslang für Ungarn
Jennys letztes Wort vor dem Kopfschuss: „Warum?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf