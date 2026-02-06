Seit 2025 Strompreisdeckel mit 10 Cent/kWh netto

Bereits seit Anfang 2025 bietet die Salzburg AG in ihren Haushaltstarif Strom Privat 24 einen Strompreisdeckel von 10 Cent netto pro kWh. Davon profitieren Kund:innen automatisch. Rund 42 Prozent der Haushalts-Kund:innen zahlen nur 10 Cent pro kWh, da ihr Verbrauch unter dem Schwellenwert liegt.
Als regionaler Energieversorger steht die Salzburg AG für Versorgungssicherheit, faire Preise und Verantwortung gegenüber ihren Kund:innen. Wirtschaftliche Spielräume werden weitergegeben, sobald es möglich ist.
Der Strompreisdeckel: spürbare Entlastung
Ein zentrales Zeichen dafür ist der Salzburg-AG-Strompreisdeckel. 2025 und 2026 gilt ein gedeckelter Arbeitspreis von 10,00 Cent netto pro kWh (12,00 Cent brutto) bis zu einem Jahresverbrauch von 1.500 kWh. Der Rabatt wird automatisch in der Jahresabrechnung berücksichtigt, ein Antrag ist nicht erforderlich. Rund 42 Prozent der Privatstromkund:innen zahlen dadurch nicht mehr als 10 Cent pro kWh.
Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse
Mit Strom Privat 24 als fairem Basistarif, Strom Index Privat für marktorientierte Kund:innen und Strom FlexSpot als dynamischem Tarif bietet die Salzburg AG passende Lösungen für unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten. Bei Strom FlexSpot wird der Preis stündlich auf Basis des Großhandels an der österreichischen Strombörse EXAA berechnet. Wer flexibel verbraucht, kann gezielt sparen.
Mehrwert über Energie hinaus
Die Vorteilswelt-App der Salzburg AG bietet registrierten Kund:innen exklusive Rabatte und laufend neue Angebote regionaler Partner aus Kulinarik, Freizeit, Shopping und Kultur – kostenlos und bequem per Smartphone nutzbar.
