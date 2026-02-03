Fußgänger (49) wurde von Pkw erfasst und verletzt

Gegen 14.50 Uhr wollte der 49-jährige Ire in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) die Dorfstraße queren, als er plötzlich von einem Pkw erfasst wurde. Der 71-jährige österreichische Lenker war vom Ortszentrum kommend in südwestlicher Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam.