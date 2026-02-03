Fußgänger (49) wurde von Pkw erfasst und verletzt

Dramatischer Unfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Westendorf: Ein Fußgänger (49) wurde von einem Pkw erfasst und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Gegen 14.50 Uhr wollte der 49-jährige Ire in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) die Dorfstraße queren, als er plötzlich von einem Pkw erfasst wurde. Der 71-jährige österreichische Lenker war vom Ortszentrum kommend in südwestlicher Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam.
Ermittlungen der Polizei laufen
Nach Angaben der Polizei zog sich der Fußgänger erhebliche Verletzungen zu. Sofort alarmierte Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann ins Spital nach Kufstein geflogen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.
