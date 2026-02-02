Wehrpflicht-Reform ++ Skandalöse Epstein-Files

Bundeskanzler Christian Stocker hat am Freitag bei seiner Rede eine Volksbefragung zur Wehrpflicht-Reform ins Spiel gebraucht. Und: Neue Akten im Epstein-Skandal sorgen weltweit für Aufsehen: Brisante Details entfachen Empörung, doch neue Anklagen bleiben vorerst aus. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News, am 2. Februar, mit Stefana Madjarov.