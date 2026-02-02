Dreister Dieb riss Mann Jacke aus Hand und floh

Besonders brutal agierte am Samstag ein bislang unbekannter Mann in einem Lokal in Ischgl. Er riss einem Urlauber (38) die Jacke aus der Hand und ergriff die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Der 38-jährige Deutsche war am Samstag gegen 23 Uhr kurz davor, ein Lokal in Ischgl zu verlassen. Dabei kam es zu einem wilden Vorfall, wie die Polizei schildert.
Ein bislang unbekannter Mann entriss dem Deutschen eine hochwertige Jacke aus dem rechten Arm und flüchtete anschließend in Richtung Dorfstraße. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Durch den Raub entstand dem Opfer ein Schaden von über 1000 Euro.
Flüchtiger Mann wird nun gesucht
Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung: Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß gewesen, hatte eine muskulöse Statur und kurze, schwarze Haare.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ischgl unter Tel.: 059133/7142.
