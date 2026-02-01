Wenn die Straße plötzlich radioaktiv „strahlt“

Beim Silvesterspaziergang durch Zufall auf Gefahrenstellen gestoßen

Das war im Jänner vorigen Jahres – wir berichteten: Der in Radioaktivität kundige Experte entdeckte bei Nachmessungen im ganzen Ort verschieden hohe Verstrahlungen. Nach weiteren Rundgängen stand fest: Die Intensität variierte: An bestimmten Stellen, etwa kleinen Asphaltausbesserungen, war diese besonders hoch. „Am höchsten schlug mein Messgerät bei der Zufahrt zur Volksschule aus“, regte der vierfache Vater einen „Krone“-Artikel an, der in der Folge auch die zuständige Stelle des Landes auf den Plan rief: „Unangekündigt kam daraufhin ein Mann mit einem Messgerät und untersuchte auch unsere Straße“, erinnert er sich.