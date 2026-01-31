Unbekannte brachen in Keller ein und stahlen Geld

Gleich zwei Delikte wurden in den vergangenen Tagen in Tirol bei der Polizei gemeldet. Unbekannte brachen in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) in einen Keller ein und stahlen Schuhe und Autoteile. In einem Gasthaus in Ainet (Bezirk Lienz) wurde eine Geldtasche gestohlen.
Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag und Samstag Zutritt zu einem versperrten Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Telfs. Dort stahlen sie mehrere Paare Schuhe, einen Werkzeugkoffer und mehrere Autoteile. Es entstand ein Schaden von einigen Tausend Euro.
Am Freitag wurde auch in Ainet in Osttirol eine Geldtasche gestohlen. Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in einem Gasthaus. Dem Opfer entstand ein Schaden von wenigen Tausend Euro.
