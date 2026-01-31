Unbekannte brachen in Keller ein und stahlen Geld

Gleich zwei Delikte wurden in den vergangenen Tagen in Tirol bei der Polizei gemeldet. Unbekannte brachen in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) in einen Keller ein und stahlen Schuhe und Autoteile. In einem Gasthaus in Ainet (Bezirk Lienz) wurde eine Geldtasche gestohlen.