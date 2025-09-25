Europaweite Live-Show im Radio mit Tiroler DJ

Seit April kein freies Wochenende

Dass „Ely Oaks“ mittlerweile begehrt ist, zeigt auch die Tatsache, dass er seit April dieses Jahres kein freies Wochenende gehabt hat. „Es ist unfassbar, was ich in den vergangenen Monaten alles erlebt habe. Ich durfte beispielsweise auf so vielen prestigeträchtigen Bühnen in Europa wie etwa beim ,Tomorrowland’ in Belgien stehen und erleben, wie die Menschen wegen meiner Musik durchgedreht sind. Unfassbare Emotionen waren dabei, das hätte ich mir nie im Leben auch nur erträumt“, schildert Grauß.