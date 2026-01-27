Drogenlenker (23) mit schrottreifem Auto gestoppt

Am Dienstag gegen 9 Uhr wurde der 23-jährige Rumäne mit seinem Fahrzeug in der Innsbrucker Innenstadt von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Da das Auto offensichtlich schwere Mängel aufwies, wurde es bei der Prüfhalle des Landes Tirol zur Untersuchung vorgeführt. Dabei wurde Gefahr in Verzug festgestellt und weitere 20 schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt.