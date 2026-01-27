Drogenlenker (23) mit schrottreifem Auto gestoppt

Ein solcher Fall kommt Polizeibeamten wohl nicht alle Tage unter: Mitten am Dienstagvormittag kam den Uniformierten in der Innsbrucker Innenstadt ein „Schrottauto“ entgegen. Der gestoppte Lenker stand zudem unter Drogeneinfluss, wie sich später noch herausstellte ...
Am Dienstag gegen 9 Uhr wurde der 23-jährige Rumäne mit seinem Fahrzeug in der Innsbrucker Innenstadt von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Da das Auto offensichtlich schwere Mängel aufwies, wurde es bei der Prüfhalle des Landes Tirol zur Untersuchung vorgeführt. Dabei wurde Gefahr in Verzug festgestellt und weitere 20 schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt.
Urintest beim Lenker folgte
Laut einem freiwilligen Urintest stand der Lenker unter Drogeneinfluss. Diesem wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Kennzeichen vom Fahrzeug abmontiert. Es wurde von der Behörde die Einhebung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Jetzt droht wohl eine saftige Strafe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.