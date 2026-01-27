Vorteilswelt
Mitten in Innsbruck

Drogenlenker (23) mit schrottreifem Auto gestoppt

Tirol
27.01.2026 18:45
Die Polizei stoppte das Fahrzeug in der Innenstadt (Symbolbild).
Die Polizei stoppte das Fahrzeug in der Innenstadt (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein solcher Fall kommt Polizeibeamten wohl nicht alle Tage unter: Mitten am Dienstagvormittag kam den Uniformierten in der Innsbrucker Innenstadt ein „Schrottauto“ entgegen. Der gestoppte Lenker stand zudem unter Drogeneinfluss, wie sich später noch herausstellte ...

Am Dienstag gegen 9 Uhr wurde der 23-jährige Rumäne mit seinem Fahrzeug in der Innsbrucker Innenstadt von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Da das Auto offensichtlich schwere Mängel aufwies, wurde es bei der Prüfhalle des Landes Tirol zur Untersuchung vorgeführt. Dabei wurde Gefahr in Verzug festgestellt und weitere 20 schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt.

Urintest beim Lenker folgte
Laut einem freiwilligen Urintest stand der Lenker unter Drogeneinfluss. Diesem wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Kennzeichen vom Fahrzeug abmontiert. Es wurde von der Behörde die Einhebung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Jetzt droht wohl eine saftige Strafe.

Tirol

