Ein Blick schlug Handtaschendieb in die Flucht

Der 36-jährige Österreicher wollte die Handtasche laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr vom Rücksitz eines Auto stehlen, wo sie die 60-jährige Besitzerin abgestellt hatte. Doch er hatte die Rechnung ohne einen Mann gemacht, der im Wagen saß und den dreisten Tatversuch bemerkte. „Der Täter ließ von der Handtasche ab und flüchtete ohne Beute, als der Beifahrer Blickkontakt mit dem Dieb hatte“, berichtet die Polizei.