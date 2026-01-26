Ein Blick schlug Handtaschendieb in die Flucht

Ein versuchter Beutezug in einer Innsbrucker Tiefgarage endete für einen 36-Jährigen am Montag bei der Polizei. Als ein aufmerksamer Beifahrer seinen Versuch, einer 60-Jährigen die Handtasche aus dem Auto zu stehlen, bemerkte, verließ den mutmaßlichen Dieb der Mut. Wenig später klickten die Handschellen.
Der 36-jährige Österreicher wollte die Handtasche laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr vom Rücksitz eines Auto stehlen, wo sie die 60-jährige Besitzerin abgestellt hatte. Doch er hatte die Rechnung ohne einen Mann gemacht, der im Wagen saß und den dreisten Tatversuch bemerkte. „Der Täter ließ von der Handtasche ab und flüchtete ohne Beute, als der Beifahrer Blickkontakt mit dem Dieb hatte“, berichtet die Polizei.
Die alarmierten Beamten nahmen die Fahndung auf. So konnten sie den Beschuldigten kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.