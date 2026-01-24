Snowboarder stürzt 70 Meter über felsiges Gelände

Dramatischer Wintersportunfall am Stubaier Gletscher in Tirol: Ein 26-jähriger Snowboarder kam von der Piste ab und stürzte rund 70 Meter über steiles, felsiges Gelände. Doch der verletzte Urlauber drohte noch weiter abzustürzen. Er konnte einen Notruf absetzen und schließlich von der Crew des Polizeihubschraubers gerettet werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am späten Nachmittag. Der 26-jährige Tscheche fuhr am Stubaier Gletscher auf der Skiroute „Fernau“ mit seinem Snowboard talwärts, als er im Mittelteil plötzlich zu Sturz kam.
Da er sich nicht mehr eigenständig in Sicherheit bringen konnte, setzte er einen Notruf ab.
Die Polizei
Sehr steiles und teilweise felsiges Gelände
Daraufhin geriet der junge Urlauber über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 70 Meter über sehr steiles und teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. „Da es sich bei seiner Endlage ebenfalls um Absturzgelände handelte und er sich nicht mehr eigenständig in Sicherheit bringen konnte, setzte er einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Alpinpolizei.
Mittels Hubschraubertau geborgen
Der Verletzte wurde schließlich von der Crew des alarmierten Polizeihubschraubers Libelle Tirol mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen, wo er zu einem ortsansässigen Arzt gebracht wurde.
