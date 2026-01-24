Snowboarder stürzt 70 Meter über felsiges Gelände

Sehr steiles und teilweise felsiges Gelände

Daraufhin geriet der junge Urlauber über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 70 Meter über sehr steiles und teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. „Da es sich bei seiner Endlage ebenfalls um Absturzgelände handelte und er sich nicht mehr eigenständig in Sicherheit bringen konnte, setzte er einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Alpinpolizei.