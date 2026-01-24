Nach Unfall: Alkolenker Führerschein abgenommen

Verkehrsunfall mit Folgen: Ein 28-Jähriger geriet in Mitterdorf/Raab (steirischer Bezirk Weiz) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Ein Alkotest ergab beim Steirer eine schwere Alkoholisierung, sein Unfallgegner wurde leicht verletzt.
Der 28-Jährige war am Freitag gegen 22.25 Uhr auf der Schöcklblickstraße in Mitterdorf an der Raab in Richtung Radling unterwegs. Der Mann dürfte dabei auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines Oststeirers. Der 55-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht.
Der 28-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab allerdings eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Alkotest beim 55-Jährigen verlief negativ. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.