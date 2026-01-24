Vorteilswelt
Steirer krachte in Pkw

Nach Unfall: Alkolenker Führerschein abgenommen

Steiermark
24.01.2026 09:03
Die Polizei nahm dem Steirer den Führerschein an Ort und Stelle ab. (Symbolbild)
Die Polizei nahm dem Steirer den Führerschein an Ort und Stelle ab. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Verkehrsunfall mit Folgen: Ein 28-Jähriger geriet in Mitterdorf/Raab (steirischer Bezirk Weiz) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Ein Alkotest ergab beim Steirer eine schwere Alkoholisierung, sein Unfallgegner wurde leicht verletzt.

Der 28-Jährige war am Freitag gegen 22.25 Uhr auf der Schöcklblickstraße in Mitterdorf an der Raab in Richtung Radling unterwegs. Der Mann dürfte dabei auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines Oststeirers. Der 55-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab allerdings eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Alkotest beim 55-Jährigen verlief negativ. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

