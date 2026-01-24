Nach Unfall: Alkolenker Führerschein abgenommen

Der 28-Jährige war am Freitag gegen 22.25 Uhr auf der Schöcklblickstraße in Mitterdorf an der Raab in Richtung Radling unterwegs. Der Mann dürfte dabei auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines Oststeirers. Der 55-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht.