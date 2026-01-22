Feuer im Keller: Zwei Personen mussten ins Spital

Laut Einsatzbericht meldete gegen 13.15 Uhr eine 33-jährige Bewohnerin den Brand im Keller über den Notruf. Ein Hausbewohner, ein 36-jähriger Kosovare, konnte das Feuer schließlich mit einem Feuerlöscher löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Beide, der Mann und die Frau, hatten aber Rauch bzw. Löschpulver eingeatmet und wurden vorsorglich in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht.