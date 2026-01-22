Feuer im Keller: Zwei Personen mussten ins Spital

Im Keller eines Mehrparteienhauses in Kirchbichl in Tirol kam es am Donnerstag zu einem Kabelbrand an einem Elektrogerät. Die Flammen wurden noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher bekämpft. Zwei Personen mussten aber ins Spital gebracht werden.
Laut Einsatzbericht meldete gegen 13.15 Uhr eine 33-jährige Bewohnerin den Brand im Keller über den Notruf. Ein Hausbewohner, ein 36-jähriger Kosovare, konnte das Feuer schließlich mit einem Feuerlöscher löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Beide, der Mann und die Frau, hatten aber Rauch bzw. Löschpulver eingeatmet und wurden vorsorglich in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht.
Brandursache geklärt
Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchbichl und Kastengstatt führten Nachkontrollen sowie Entlüftungsmaßnahmen durch. Rund 20 Florianijünger waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Als Ursache für den Brand wird eine durchgebrannte Steckverbindung vermutet.
