Mit herzerwärmender Idee Winterfrost „wegheizen“

Gemeinsam mit drei Freunden gründete er den Verein „Holz mit Herz“. Mittels Charity-Events, Punschständen und Sponsoring sammeln die Mitglieder Geld. „Mit diesem kaufen wir dann bei der Firma Holzwahl Holz, das gratis zu den Ausgabeorten geliefert wird“, erklärt Pfisterer den Ablauf. Die Verteilung vor Ort erfolgt dann ebenfalls durch freiwillige Helfer. 55.000 Euro pro Jahr sind dafür notwendig. „Der Bedarf wird jedes Jahr mehr“, erklärt er die Notwendigkeit dieser Hilfsaktion. Jedes Jahr werden somit 160 Tonnen Holz an Menschen verteilt, für die Heizen keine Selbstverständlichkeit ist. Pfisterers nächstes Ziel: „Eine weitere Ausgabestelle in Baden.“