Mit herzerwärmender Idee Winterfrost „wegheizen“

Menschen, die sonst in ihrer Wohnung frieren müssten, werden von karitativem Verein mit kostenlosem Brennholz versorgt. Diese Aktion des Vereins „Holz mit Herz“ wird jetzt von Wiener Neustadt auf Neunkirchen ausgedehnt und vielleicht sogar heuer noch auf Baden.
Seit 2020 gibt es diese Aktion bereits in Wiener Neustadt, ab Samstag wird diese herzerwärmende Geste auch auf Neunkirchen ausgeweitet – nämlich Brennholz, das gratis an bedürftige Personen ausgegeben wird.
Die Idee dazu hatte der Wiener Neustädter Lärmschutztechniker Robert Pfisterer, als er sich daran erinnerte, dass in seiner Kindheit schon viele Freunde im Gemeindebau zusätzlich mit Holz heizten, weil Gas einfach zu teuer war.
Gemeinsam mit drei Freunden gründete er den Verein „Holz mit Herz“. Mittels Charity-Events, Punschständen und Sponsoring sammeln die Mitglieder Geld. „Mit diesem kaufen wir dann bei der Firma Holzwahl Holz, das gratis zu den Ausgabeorten geliefert wird“, erklärt Pfisterer den Ablauf. Die Verteilung vor Ort erfolgt dann ebenfalls durch freiwillige Helfer. 55.000 Euro pro Jahr sind dafür notwendig. „Der Bedarf wird jedes Jahr mehr“, erklärt er die Notwendigkeit dieser Hilfsaktion. Jedes Jahr werden somit 160 Tonnen Holz an Menschen verteilt, für die Heizen keine Selbstverständlichkeit ist. Pfisterers nächstes Ziel: „Eine weitere Ausgabestelle in Baden.“
