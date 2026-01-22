So soll Lindenhofareal zum neuen Stadtteil werden

Grundlage für die Erstellung der kürzlich präsentierten Pläne waren vor allem Wünsche und Ideen der Bevölkerung, die gesammelt worden und in die Planung des insgesamt vier Hektar großen Areals eingeflossen sind. Das erste Konzept: Das Motto des Gemeinschaftsprojektes ist „Alte Bauten bewahren und wiederzubeleben, anstatt weitere Flächen zu versiegeln“. Das Areal soll unter der Bezeichnung „Lindenhof-Quartier“ nun schrittweise revitalisiert werden.