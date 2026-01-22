Vorteilswelt
Die Pläne sind fertig

So soll Lindenhofareal zum neuen Stadtteil werden

Niederösterreich
22.01.2026 15:00
Noch gehört das Lindenhof-Areal in Eggenburg der Stadt Wien. Damit mit dem Vier-Hektar-Grund ...
Noch gehört das Lindenhof-Areal in Eggenburg der Stadt Wien. Damit mit dem Vier-Hektar-Grund Investoren nicht schnelles Geld, sondern langfristige Einrichtungen realisieren – dafür steht das nun präsentierte Projekt von Architektin Elisabeth Schuh.(Bild: Krone KREATIV/Schuh, Dittrich)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Neues Leben für ein historisch belastetes Areal: Vor einem Verkauf mit ungewisser Nachnutzung (wir berichteten) geht es mit den Lindenhof-Gründen in Eggenburg nun in eine vielversprechende Zukunft – mit dem Motto: beständige Projekte statt schnelles Geld.

0 Kommentare

Grundlage für die Erstellung der kürzlich präsentierten Pläne waren vor allem Wünsche und Ideen der Bevölkerung, die gesammelt worden und in die Planung des insgesamt vier Hektar großen Areals eingeflossen sind. Das erste Konzept: Das Motto des Gemeinschaftsprojektes ist „Alte Bauten bewahren und wiederzubeleben, anstatt weitere Flächen zu versiegeln“. Das Areal soll unter der Bezeichnung „Lindenhof-Quartier“ nun schrittweise revitalisiert werden.

Nutzung für die Bereiche Gesundheit, Wohnen und Freizeit
„Zentraler Baustein unseres Konzepts ist die gemeinsame Nutzung der großen Parkanlage als neuen, öffentlich zugänglichen Stadtteil Eggenburgs sowie den Erhalt des beliebten Lindenhofsaals als kulturelles Zentrum“, erläutert Architektin Elisabeth Schuh. Dabei sollen auch Zwischennutzungen einzelner Gebäude – bereits vor der vollständigen Sanierung – möglich sein, möchte die Planerin interessierte Nutzer schon jetzt „anlocken“.

Zitat Icon

Investoren sind willkommen. Wir wollen langfristige Partner, bei denen das Gemeinwohl im Fokus steht.

Elisabeth Schuh, Initiatorin und Architektin

Projektbeteiligte haben bereits Interesse bekundet
„Die Dynamik im Projekt gewinnt schnell an Geschwindigkeit, wir haben schon Rückmeldungen von vielen Interessenten“, freut sich Schuh über die bereits  eingelangten Rückmeldungen. „Ziel beziehungsweise ,Vorgabe´ ist, dass im Rahmen einer Genossenschaft möglichst viele Unterstützer – und damit auch Bürger – profitieren.“

Infos: www.zukunft-lindenhof.at

Niederösterreich

