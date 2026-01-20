Fanansturm auf Schiene trotz Baustellen-Nadelöhr

Trotz der Streckensperre im Raum Innsbruck wollen ÖBB und Veranstalter verhindern, dass der Weg zur Streif zur Geduldsprobe wird. Mit Sonderzügen, dichteren Intervallen und zusätzlichen Sitzplätzen sollen die Fans mit den Öffis sicher nach Kitzbühel reisen – und so der Ansturm bewältigt werden.