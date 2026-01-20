Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bautrends 2026:

Easy-Fundament setzt auf Schraubfundamente

Specials
20.01.2026 11:23
Bezahlte Anzeige
Easy-Fundament revolutioniert den Fundamentbau in Österreich mit nachhaltigen ...
Easy-Fundament revolutioniert den Fundamentbau in Österreich mit nachhaltigen Schraubfundamenten.(Bild: Easy-Fundament)

Steigende Baukosten, enge Zeitpläne und strengere Umweltauflagen stellen die Baubranche zunehmend vor Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, Lösungen zu finden, die weniger Ressourcen verbrauchen und schneller umsetzbar sind. Eine Technologie rückt dabei immer stärker in den Fokus: Schraubfundamente.

Warum Schraubfundamente statt Betonplatten?
Vor allem in Zeiten, in denen der Bodenverbrauch intensiv diskutiert wird, suchen viele Betriebe nach Alternativen zu klassischen Betonplatten. Schraubfundamente werden ohne Aushub montiert, kommen ohne Beton aus und können wieder rückgebaut werden. Das reduziert nicht nur den Eingriff in den Boden, sondern auch den CO₂-Fußabdruck. Was ursprünglich vor allem im Garten- und Modulbau eingesetzt wurde, gewinnt mittlerweile auch bei temporären Gebäuden und flexibel nutzbaren Holzbauprojekten an Bedeutung. Die Möglichkeit, Fundamente nach Ende der Nutzung rückstandslos zu entfernen, ist ein entscheidender Vorteil von Herstellern wie Easy-Fundament – etwa für Schulen, Gemeinden oder private Bauherren, die auf schnelle Lösungen angewiesen sind.

Kontrollierte Qualität: Dokumentation statt Bauchgefühl
Ein wichtiger Punkt bei dieser Bauweise ist die statistische Kontrolle. Die Tragfähigkeit wird direkt beim Einbau über elektronische Drehmomentaufzeichnungen gemessen. Zusätzlich erhält jedes Fundament eine Seriennummer, wodurch Materialien und Einbau nachvollziehbar bleiben. Diese transparente Dokumentation ist besonders für Planer, Gemeinden und Bauunternehmen wichtig, die rechtliche Sicherheit benötigen.

Praxisbeispiel: Temporäre Schule ohne lange Wartezeiten
Wie viel Zeit sich durch Schraubfundamente sparen lässt, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Für ein temporäres Schulgebäude entfielen sämtliche Wartezeiten, wie sie beim Abbinden von Beton üblich sind. Nach der Installation waren die Fundamente sofort belastbar, wodurch Planung und Umsetzung deutlich schneller abgeschlossen werden konnten. Nach Projektende konnten sie ohne Rückstände entfernt werden – ein Vorteil, der besonders bei mobilen oder befristeten Gebäuden ins Gewicht fällt.

Bautrend: Weniger Bürokratie, mehr Flexibilität
Neben ökologischen Argumenten spielt auch die Verwaltung eine Rolle. Da keine massive Fundamentplatte entsteht, sind Genehmigungsprozesse oft einfacher. Davon profitieren vor allem:

    • Modulhaus- und Tiny-House-Hersteller
    • Zimmereien
    • Holzbauunternehmen
    • Architekturbüros, die flexibel planen möchten

Dass dieses Konzept angekommen ist, zeigt auch die Auszeichnung eines österreichischen Unternehmens mit dem SME EnterPRIZE Award für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen - ein Hinweis darauf, wie stark der Bereich gerade wächst.

Klimaschutz am Bau beginnt im Untergrund
Schraubfundamente zeigen, dass Bauprojekte nicht zwangsläufig zu massiven Eingriffen in Boden und Natur führen müssen. Für viele Planer, Gemeinden und private Bauherren ist das inzwischen eine echte Alternative, die ökologische und praktische Vorteile vereint. Wer nachhaltiger bauen möchte, findet hier eine Option, die sich flexibel an heutige und zukünftige Anforderungen anpassen lässt.

Weitere Informationen und individuelle Beratung gibt es unter www.easy-fundament.at.

Easy-Fundament GmbH

Stefan Meitz

Industriegelände 15

8380 Jennersdorf

+43 664 1607366

stefan.meitz@easy-fundament.at

www.easy-fundament.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Specials
Bluttat im Tonstudio
Wollte Musiker Kollegen töten? -„Geh, Schmarren!“
Krone Plus Logo
Ex-Frau packt aus
Der neue Coup des Kärntner Millionenbetrügers
100 statt 350 Euro
Nächster Gerichtserfolg gegen Parkplatz-Abzocke
Dubioser Deal
Kaufvertrag für einen Porsche Cayenne gefälscht
Duo vor Gericht
Ganoven auf „PIN-Jagd“ in Tiroler Nobelskiorten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf