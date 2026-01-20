Easy-Fundament setzt auf Schraubfundamente

Warum Schraubfundamente statt Betonplatten?

Vor allem in Zeiten, in denen der Bodenverbrauch intensiv diskutiert wird, suchen viele Betriebe nach Alternativen zu klassischen Betonplatten. Schraubfundamente werden ohne Aushub montiert, kommen ohne Beton aus und können wieder rückgebaut werden. Das reduziert nicht nur den Eingriff in den Boden, sondern auch den CO₂-Fußabdruck. Was ursprünglich vor allem im Garten- und Modulbau eingesetzt wurde, gewinnt mittlerweile auch bei temporären Gebäuden und flexibel nutzbaren Holzbauprojekten an Bedeutung. Die Möglichkeit, Fundamente nach Ende der Nutzung rückstandslos zu entfernen, ist ein entscheidender Vorteil von Herstellern wie Easy-Fundament – etwa für Schulen, Gemeinden oder private Bauherren, die auf schnelle Lösungen angewiesen sind.