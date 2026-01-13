Auch Osttiroler kürten „Watterkrone“-Finalisten

Keine Minute nach Turnierstart waren die ersten „Drei“-Rufe im Anraser Pfleghaus zu hören, kurz darauf wurden die ersten Punkte auf die Zettel geschrieben. Der Vorentscheid in Osttirol zur Tiroler „Watterkrone“ lockte 28 Paarungen aus nah und fern an. Auch einige Teilnehmer aus Nordtirol fanden den Weg über den Felbertauern. Unter ihnen war mit Meinhard Eiter auch eine wahre Watter-Legende – gleich vorneweg: Er qualifizierte sich mit seinem Spielpartner für das Finale am 30. Jänner, das in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck stattfindet.