Auch Osttiroler kürten „Watterkrone“-Finalisten

Das Pfleghaus in Anras wurde am Wochenende Bühne der Kartenspieler. Acht Duos freuen sich über das Finalticket zur Tiroler „Watterkrone“. Einige bekannte Gesichter spielten mit. Die „Krone“ war beim großen Turnier mit dabei.
Keine Minute nach Turnierstart waren die ersten „Drei“-Rufe im Anraser Pfleghaus zu hören, kurz darauf wurden die ersten Punkte auf die Zettel geschrieben. Der Vorentscheid in Osttirol zur Tiroler „Watterkrone“ lockte 28 Paarungen aus nah und fern an. Auch einige Teilnehmer aus Nordtirol fanden den Weg über den Felbertauern. Unter ihnen war mit Meinhard Eiter auch eine wahre Watter-Legende – gleich vorneweg: Er qualifizierte sich mit seinem Spielpartner für das Finale am 30. Jänner, das in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck stattfindet.
Die Leute sind so angenehm und haben ihren Spaß dabei. Es macht richtig viel Freude, hier zu spielen.
Johann Kofler und Willi Veider
Aber nicht nur routinierte Spieler waren anzutreffen, sondern auch viele Jungspunde versuchten ihr Glück und wollten den Arrivierten Punkte und Stiche abluchsen. Die Freunde Gabriel Mayr und Stefan Ortner wurden etwa von einem Kollegen angemeldet: „Wir watten sonst auch sehr viel und haben uns gedacht, warum versuchen wir nicht unser Glück.“ Auch andere Paarungen dachten sich Ähnliches und spielten in den sechs Gruppenspielen um den Sieg. Unter den Teilnehmern war auch der Anraser Bürgermeister Johann Waldauf.
Gute Stimmung mit fairen Duellen und vielen Bluffs
Diskussionen über Regeln oder unklare Spielsituationen blieben aus. Insgesamt verlief das Turnier fair. Dazu trug auch die Stimmung bei. Johannes Kofler und Willi Veider resümierten: „Die Leute sind so angenehm und haben ihren Spaß dabei. Es macht richtig viel Freude, hier zu spielen.“ Ob ihr Zwischenfazit durch ihre beiden Auftaktsiege beeinflusst wurde, ist unklar.
Für sie geht es nun, genauso wie für sieben weitere Paarungen, zum Landesfinale nach Innsbruck. Dort warten dann die Sieger der anderen Vorrundenspiele. Diese finden ihren Abschluss am Donnerstag im Gasthaus Rettenberg in Kolsass. Im Finale geht es um Hauptpreise im Wert von 27.000 Euro.
