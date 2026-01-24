Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Leni (knapp fünf Jahre) ist menschenfreundlich, jedoch anfangs sehr schüchtern. Sie möchte keinesfalls bedrängt werden. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, zeigt sie ihr lustiges und kuschel bedürftiges Wesen. Die liebe Hündin ist auch mit Artgenossen sehr gut verträglich. Für Leni wird ein Zuhause mit Garten am Land gesucht, da sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.