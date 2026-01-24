Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Erwin (vierzehn Jahre) sucht Menschen mit Herz und Geduld. Aufgrund seiner Vorgeschichte als misshandelter Hofhund benötigt er eine ruhige Kennenlernphase. Er ist stubenrein, geht brav an der Leine, fährt gerne mit dem Auto mit und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Feste Abläufe und Rituale sind für ihn im neuen Zuhause besonders wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Floky (vier Jahre) braucht seine Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ein Leben an der Seite eines souveränen Zweithundes, an dem er sich orientieren kann, wäre für ihn optimal. Ein kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0699/166 040 74 oder hundevergabe@tierschutz-austria.at
Cindy (siebzehn Jahre) war völlig verwahrlost. Menschen gegenüber ist sie noch distanziert, ruhige, unaufdringliche Hunde akzeptiert sie. Gesucht wird ein kuscheliger Gnadenplatz bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sehnsüchtig wartet Bella (fünf Jahre) auf Menschen, die mit ihrer anfänglichen Schüchternheit umgehen können und ihr ein Zuhause am Stadtrand oder Land schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Shivas (zwei Jahre) ist ein aktiver Rüde mit viel Potenzial. Trotz schlechter Erfahrungen zeigt er sich freundlich und aufgeschlossen. Gesucht werden erfahrene Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Remo (neun Jahre) ist ein selbstbewusster, lebensfroher Rüde mit ausgeprägtem Terrier-Charakter. Er wünscht sich aktive Menschen mit Geduld, die seinen Dickkopf akzeptieren und ihm Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Wüstenrennmäuse sind lustige, sehr intelligente, dämmerungs- und nachtaktiv Tiere. Derzeit warten einige Gerbils im TierQuarTier Wien auf ein geräumiges, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Shetlandpony Grelly wünscht sich einen liebevollen Gnadenplatz. Die ruhige, genügsame Stute versteht sich gut mit Artgenossen. Sie erhält Schmerzmittel zur Unterstützung ihrer Gelenke, zudem wurde bei ihr das Cushing-Syndrom diagnostiziert. Ein ruhiges Zuhause wäre ihr größtes Glück. Interessenten melden sich unter 0699/166 040 74.
Marley – etwa sieben Jahre alt – ist ein besonders verschmuster und anhänglicher Kater, der am liebsten den ganzen Tag mit seinen Menschen kuschelt. Obwohl er ein Bein verloren hat, springt und klettert er gerne herum. Aufgrund seiner Erkrankung benötigt er Spezialfutter und Medikamente. Ein Zuhause – vorzugsweise mit gesichertem Freigang – wird für den liebesbedürftigen Schnurrer gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0660/444 77 37.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (neun Jahre) äußerst schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Klausi (zwei Jahre) ist noch unsicher, da er in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Er zeigt sich freundlich, benötigt jedoch vorab eine gewisse Kennenlernphase. Der große Rüde verteidigt Futter sowie sonstige Objekte seines Interesses und braucht daher Besitzer, die Erfahrung im Umgang und Haltung von Herdenschutzhunden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Willy (vier Jahre) Vertrauen gefasst hat, entwickelt er sich zu einem richtigen Kuschelbären. Auch mit Artgenossen verträgt er sich gut und geht brav an der Leine. Für den lieben Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balu (drei Jahre) – ein fröhlicher, sehr groß gewachsener Schäfermischling mit viel Energie und einem charmanten Hang zur Tollpatschigkeit. Die aufgeweckte Fellnase wünscht sich erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eva (zwölf Jahre) ist eine freundliche Staffordshire-Hündin, die trotz schlechter Erfahrungen ihr sanftes Wesen bewahrt hat. Sie liebt ruhige Spaziergänge und lässt sich mit Leckerlis gut für sich gewinnen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der hübsche Kaninchenbub Klecksi (sieben Monate) wurde alleine auf der Straße zurückgelassen. Er ist sehr sozial und wünscht sich ein liebevolles, artgerechtes Zuhause mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Lord, Melli, Berli & Lady (11) – vier entzückende Cocker Spaniel verlieren leider ihren Lebensplatz – das Herrchen ist schwer erkrankt. Bei wem finden die lieben Fellnasen Liebe und Geborgenheit? 0660/441 66 67
Shadow (neun Jahre) benötigt bei Menschen anfangs eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen zu fassen. Er ist hundefreundlich, kennt die Grundkommandos und geht gut an der Leine. Da er ungern alleine ist, sucht die Fellnase ein Zuhause, in dem er kaum alleine bleiben muss. Gewünscht ist ein kinderloses Zuhause in ruhiger, Lage. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schurli (sechs Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen und Katzen mag er nicht, Kinder sollten standfest sein. Für das Kraftpaket wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten bei geduldigen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fienchen (sieben Jahre) ist Menschen sehr zugetan, vor dem Alleinbleiben hat sie jedoch Angst. Sie braucht jemanden, der rund um die Uhr für sie da ist und ihr ein Zuhause außerhalb der Stadt schenkt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schweren Herzens muss Pinto (sechs Jahre) abgegeben werden. Der liebe Rüde leidet an einer Harnwegserkrankung und benötigt Spezialfutter. Gesucht werden verantwortungsbewusste Halter, die auf seine gesundheitlichen Bedürfnisse eingehen. 0664/363 37 98
Asena (zwei Jahre) ist eine freundliche, bewegungsfreudige Kangal-Hündin mit rassetypischer Eigenständigkeit. Sie braucht erfahrene Halter, die ihr ein Zuhause mit engem Familienanschluss und Garten schenken und für Sicherheit, Struktur und Beschäftigung sorgen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eine aktive, lernfreudige American Staffordshire Terrier-Mischlingshündin, die noch viel entdecken und verstehen möchte, das ist Strela (drei Jahre). Sie wartet auf erfahrene Hundehalter, die ihr ein strukturiertes Zuhause mit klarer Führung, Geduld und ausreichend Auslastung bieten können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Meerschweinchen Ringlotti (sechs Monate) wurde gemeinsam mit fünf Kaninchen – schutzlos umherlaufend – in einem Park gefunden. Offensichtlich wurden die armen Geschöpfe ausgesetzt. Sie warten nun im TierQuarTier Wien auf ein tolles neues Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Brenda (sieben Monate) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die aufgeweckte Hündin liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht wird eine aktive Familie, die noch viele Abenteuer mit ihr erleben möchte. 0699/112 873 94
Cora (acht Jahre) musste sich von ihrem Besitzer verabschieden. Die liebe Hündin benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz bei geduldigen Haltern. 0677/611 987 77
Gigi (sechs Jahre) ist eine aufgeweckte, lebensfrohe Hündin, die es liebt, über Wiesen zu flitzen. Die entzückende Fellnase würde sich über ein kuscheliges Zuhause bei aktiven Hundehaltern freuen. 0660/220 28 32
Aufgrund geänderter Lebensumstände müssen Kater Pici und Eni (sieben Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Das aufgeweckte Duo ist sehr aneinander gebunden und wünscht sich einen gemeinsamen Lebensplatz. Katzenfreunde melden sich unter 0676/984 52 33.
Tobi (ein Jahr) blickt auf einen schwierigen Start ins Leben zurück. Mit etwas Zeit und Einfühlungsvermögen öffnet sich der sanfte Rüde und zeigt, wie viel Freude und Lernwillen in ihm stecken. Gesucht werden aktive Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause schenken. 0699/198 318 18
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Jack-Russell-Terrier Bobi (neun Jahre) abgegeben werden. Der aufgeweckte Vierbeiner würde sich über einen liebevollen Lebensplatz bei aktiven Hundehalten freuen. 0664/186 23 03
Lasko (zwei Jahre) ist ein lebhafter Wirbelwind, der voller Energie steckt und motiviert ist, Neues zu lernen. Zu Beginn zeigt sich der freundliche Rüde Fremden gegenüber ein wenig zurückhaltend, doch mit dem richtigen Leckerli ist das Eis schnell gebrochen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Grundsätzlich ist Hündin Mavis (sieben Jahre) freundlich. Allerdings benötigt die zurückhaltende Fellnase beim Kennenlernen von Fremden etwas Zeit, um sich in ihrem Tempo annähern zu können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sir Henry (zwei Jahre) und Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier Wien kennengelernt – und seitdem hoppeln sie nur noch gemeinsam durchs Leben. Die zutraulichen Kaninchen wünschen sich ein artgerechtes Zuhause, in dem sie zusammen bleiben dürfen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Misha (elf Jahre) ist sehr menschenfreundlich und anhänglich. Der liebe Rüde ist taub, sieht nur eingeschränkt auf einem Auge und erhält Medikamente. Mit ruhigen Hunden ist er gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bambo (acht Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er geht gut an der Leine, kann allein bleiben. Er bevorzugt ein Zuhause, in dem seine Ruhephasen respektiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Medo (zehn Jahre) ist rassetypisch reserviert und benötigt eine Kennenlernphase. Kinder sind möglich, wenn sie respektvoll sind. Die Hündin kennt Grundkommandos und kann allein bleiben. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden Halter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Amon (sechs Jahre) – ein anhängliches Sensibelchen, das vor zeitweiligem Alleine bleiben noch Angst hat. Der liebe Rüde wartet auf geduldige Menschen mit Hundeerfahrung, die ruhig mit ihm umgehen, ihm Sicherheit vermitteln und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Blackfoot (vier Monate) wurde mit Artgenossen herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Der Kaninchenbub zeigt sich seit ihrer Ankunft im TierQuarTier Wien zutraulich und friedlich. Nun ist er auf der Suche nach einem artgerechten Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Moretti (ein Jahr) ist ein Powerpaket. Der sensible Belgische Schäferhund bringt viel Energie, Intelligenz und Arbeitsfreude mit. Souveräne, aktive Hundehalter, die ihm ein sportliches, abwechslungsreiches Leben bieten können, melden sich bitte unter Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Basil (neuneinhalb Jahre) benötigt sowohl bei Menschen als auch bei Artgenossen eine Kennenlernphase, um Vertrauen zu gewinnen. Klare Regeln sowie Rituale und Beschäftigung sind für ihn wichtig. Für den kuschelbedürftigen Rüden wird ein kinderloses Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rexi (elf Jahre) ist gestresst und leidet. Sein Besitzer ist verstorben. Laut Angaben ist er hundeverträglich und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Für den liebesbedürftigen Vierbeiner wird ein kinderloses Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht! Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Roko (achteinhalb Jahre) zeigt sich nach einer gewissen Zeit aufgeschlossen und neugierig. Mit Hündinnen ist er gut verträglich. Der sportliche Kerl ist ausgesprochen nasenorientiert und möchte dahingehend gefordert und gefördert werden. Ab und zu kommt es vor, dass er nicht angegriffen werden möchte. Ein kinderloses Zuhause mit Garten wird für Roko gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leni (knapp fünf Jahre) ist menschenfreundlich, jedoch anfangs sehr schüchtern. Sie möchte keinesfalls bedrängt werden. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, zeigt sie ihr lustiges und kuschel bedürftiges Wesen. Die liebe Hündin ist auch mit Artgenossen sehr gut verträglich. Für Leni wird ein Zuhause mit Garten am Land gesucht, da sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lyra (sechs Jahre) scheint in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht zu haben. Sie ist noch misstrauisch, weshalb sie erfahrene Halter mit Einfühlungsvermögen und Geduld braucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Beni (sechs Jahre) ist ein aufgeschlossener, lernfreudiger Rüde, der mit seiner fröhlichen Art jeden um den Finger wickelt. Er liebt Bewegung, Training und die Nähe zu seinen Bezugspersonen, ohne überdreht oder hektisch zu sein. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Olivi (fünf Monate) wurde frei laufend in einem Park gefunden. Das Meerschweinchen-Weibchen ist nun auf der Suche nach einem Neuanfang bei einer liebevollen, verantwortungsbewussten Familie. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20
Lucky (zwölf Jahre) ist freundlich zu Menschen und kommt auch gut mit Hunden aus. Bedrängt werden möchte der sensible Rüde jedoch nicht. Damit er im zukünftigen Zuhause seinen Lebensabend genießen kann, sollte er dieses nicht mit Kindern teilen müssen. Für den lebhaften, einäugigen Vierbeiner wird ein ruhiges Zuhause außerhalb der Stadt bei geduldigen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kapibara (sieben Jahre) kommt gut mit Artgenossen und ruhigen Kindern aus. Der kuschel bedürftige, freundliche Vierbeiner wartet auf ein Zuhause bei Menschen, die am Land in einem Haus mit Garten leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Die kleine Hamsterdame Julischka (ein Jahr) sucht nach einem schönen neuen artgerechten Zuhause mit einem geräumigen, spannend eingerichteten Gehege. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Jessy (sieben Jahre) ist eine sanfte, sensible Hündin, die mit ihrem freundlichen Wesen bezaubert. Allerdings dürfte sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt haben. Ein Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tim (drei Jahre) braucht Menschen, die ihm mit Ruhe, Souveränität und klarer Linie begegnen. Er ist kein Hund für ungeduldige oder hektische Personen, sondern für jemanden, der Freude daran hat, den unsicheren Vierbeiner behutsam zu führen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cupko (zwei Jahre) ist menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Aufgrund seiner Hepatozoon-Positivität benötigt er durchgehend Zeckenschutz. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und anhänglich. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (acht Jahre) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sokka und Katara (zwei Jahre) sind liebe, zutrauliche und verschmuste Scottish Fold. Aufgrund der rassetypischen genetischen Besonderheit, die zu Gelenkproblemen führen kann, benötigen sie eine schonende Haltung und regelmäßige tierärztliche Betreuung. Gesucht wird ein gemeinsames Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Milo (vier Jahre) hat bisher wenig erleben dürfen. Der lebhafte Rüde lässt sich gut über Leckerlis motivieren und lernt mit großer Begeisterung. Gesucht werden Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Floh (fünf Jahre) ist ein freundlicher, anfangs jedoch vorsichtiger Rüde, der mit etwas Ruhe sein großes Herz zeigt. Der sanfte Riese liebt Spaziergänge und Kopfarbeit. Standhafte, erfahrene Halter melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Neo (vier Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Herzlos ausgesetzt! Pezzi und Pauli (vier Monate) wurden in einem Wald gefunden. Die zwei kleinen Racker warten auf Menschen, die ihnen ein liebevolles Zuhause sowie ein erfülltes, abenteuerreiches Leben schenken möchten. Interessenten melden sich bitte unter 0664/416 36 33.
Benni und Bella (vier Jahre) haben in ländlicher Umgebung gelebt. Vermutlich wurden sie jedoch nie spazieren geführt, denn vor allem Bella zeigt sich an der Leine sehr ängstlich. Für das liebe, anfangs zurückhaltende Pärchen wird ein ruhiges Zuhause mit ausbruchsicherem Garten am Land gesucht, damit sich Bella künftig auch ohne Panik im Freien bewegen kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.