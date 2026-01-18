Brand unter Gondelbahn: Verdächtiger stellte sich

Für Aufsehen sorgte am Samstag ein Flurbrand im Skigebiet Hochpustertal in Osttirol. Ein Kracher, der vermutlich aus einer Gondel geworfen wurde, sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Nun dürfte der Verdächtige gefasst worden sein.
Gegen 11.40 Uhr wurde in Sillian in der Nähe der Talstation Hochpustertaler Bergbahnen ein Brand gemeldet. Unter der Gondeltrasse brannte es in einer trockenen Wiese.
Passanten und die Polizei konnten rasch das Feuer eindämmen und anschließend mit zwei Handfeuerlöschern den Brand löschen. Dennoch dehnte sich der Flurbrand etwa auf fünf Quadratmeter aus. Die alarmierte Feuerwehr Sillian musste lediglich die finalen Löscharbeiten durchführen.
Wie die Polizei bereits am Samstag vermutete, dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand aus einer Gondel geworfen worden sein. Man publizierte einen Zeugenaufruf.
Vater meldete Sohn bei der Polizei
Dieser dürfte Früchte getragen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, meldete sich der Vater eines 16-jährigen Einheimischen bei der Polizeiinspektion Sillian und gab an, dass sein Sohn für den Brand verantwortlich sei. „Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden“, so die Polizei.
