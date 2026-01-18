Brand unter Gondelbahn: Verdächtiger stellte sich

Vater meldete Sohn bei der Polizei

Dieser dürfte Früchte getragen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, meldete sich der Vater eines 16-jährigen Einheimischen bei der Polizeiinspektion Sillian und gab an, dass sein Sohn für den Brand verantwortlich sei. „Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden“, so die Polizei.